вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО

Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Луцька дизайнерка і дружина футболіста Артема Федецького Юлія представила свою нову колекцію одягу в рамках Milan fashion week.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook та Іnstagram.

"Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати! Я дуже щаслива! Емоції переповнюють!Так багато людей з різних куточків світу приїхали підтримати мене. Дякую вам щиро!" - поділилася враженнями дизайнерка.



Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Федецька, Мілан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Луцькі «базарники», які ночують в контейнерах, просять відмінити демонтаж
Сьогодні, 10:57
У Луцькраді розповіли, чому не буде «лежачих поліцейських» на Волі і Рівненській
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week
05 вересень, 11:40
Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані
18 липень, 18:55
Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО
30 червень, 18:28
Луцька дизайнерка відкрила бутік у Києві Луцька дизайнерка відкрила бутік у Києві
20 травень, 17:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині у дідуся знайшли незаконні набої
Сьогодні, 11:23
 0
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
 0
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8