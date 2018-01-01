Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Луцька дизайнерка і дружина футболіста Артема Федецького Юлія представила свою нову колекцію одягу в рамках Milan fashion week.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook та Іnstagram.
"Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати! Я дуже щаслива! Емоції переповнюють!Так багато людей з різних куточків світу приїхали підтримати мене. Дякую вам щиро!" - поділилася враженнями дизайнерка.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook та Іnstagram.
"Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати! Я дуже щаслива! Емоції переповнюють!Так багато людей з різних куточків світу приїхали підтримати мене. Дякую вам щиро!" - поділилася враженнями дизайнерка.
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