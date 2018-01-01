У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО

Ірина Хвисючик поділилася світлинами свого саду, у якому вдруге за літо зацвіла яблуня.



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Справа у тому, що на яблуні, яка зацвіла наприкінці серпня, з'явилися яблучка. І тепер поряд із дозрілими великими яблуками росте другий врожай фруктів.



Ірина Хвисючик залюбки поділилася з виданням фото цвітіння яблуні та її другого врожаю.



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