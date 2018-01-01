вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО

У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Житель Шацька, радник голови Шацької районної ради Ірина Хвисючик поділилася світлинами свого саду, у якому вдруге за літо зацвіла яблуня.

Про це пише Район.Шацьк.

Справа у тому, що на яблуні, яка зацвіла наприкінці серпня, з'явилися яблучка. І тепер поряд із дозрілими великими яблуками росте другий врожай фруктів.

Ірина Хвисючик залюбки поділилася з виданням фото цвітіння яблуні та її другого врожаю.
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерево, Волинь, Шацьк, аномалія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
Сьогодні, 11:15
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Луцькі «базарники», які ночують в контейнерах, просять відмінити демонтаж
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
17 вересень, 10:45
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
03 серпень, 11:50
У Шацьку просять «прикрутити» музику на літніх майданчиках У Шацьку просять «прикрутити» музику на літніх майданчиках
29 липень, 19:24
У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти У волинянина на Гряді вкрали дорогі шорти
16 липень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині у дідуся знайшли незаконні набої
Сьогодні, 11:23
 0
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
 0
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8