У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Житель Шацька, радник голови Шацької районної ради Ірина Хвисючик поділилася світлинами свого саду, у якому вдруге за літо зацвіла яблуня.
Про це пише Район.Шацьк.
Справа у тому, що на яблуні, яка зацвіла наприкінці серпня, з'явилися яблучка. І тепер поряд із дозрілими великими яблуками росте другий врожай фруктів.
Ірина Хвисючик залюбки поділилася з виданням фото цвітіння яблуні та її другого врожаю.
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Про це пише Район.Шацьк.
Справа у тому, що на яблуні, яка зацвіла наприкінці серпня, з'явилися яблучка. І тепер поряд із дозрілими великими яблуками росте другий врожай фруктів.
Ірина Хвисючик залюбки поділилася з виданням фото цвітіння яблуні та її другого врожаю.
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