У Ковелі вночі згорів металевий контейнер





Це близько 22 години вечора у неділю, 23 вересня, - пише



Машини пожежно-рятувальної служби приїхали за викликом на місце події.



Згодом вдалося з'ясувати, що ніхто в пожежі не постраждав, вогонь пошкодив лише сам контейнер.



Про це на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.

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