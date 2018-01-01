У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
У Ковелі по вулиці Фестивальна горів металевий контейнер.
Це близько 22 години вечора у неділю, 23 вересня, - пише Про Ковель.
Машини пожежно-рятувальної служби приїхали за викликом на місце події.
Згодом вдалося з'ясувати, що ніхто в пожежі не постраждав, вогонь пошкодив лише сам контейнер.
Про це на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це близько 22 години вечора у неділю, 23 вересня, - пише Про Ковель.
Машини пожежно-рятувальної служби приїхали за викликом на місце події.
Згодом вдалося з'ясувати, що ніхто в пожежі не постраждав, вогонь пошкодив лише сам контейнер.
Про це на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у дідуся знайшли незаконні набої
Сьогодні, 11:23
Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка
Сьогодні, 11:15
У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
Сьогодні, 11:06
У волинянки вдруге за літо вродила яблуня. ФОТО
Сьогодні, 11:05