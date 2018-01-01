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У Ковелі вночі згорів металевий контейнер

У Ковелі вночі згорів металевий контейнер
У Ковелі по вулиці Фестивальна горів металевий контейнер.

Це близько 22 години вечора у неділю, 23 вересня, - пише Про Ковель.

Машини пожежно-рятувальної служби приїхали за викликом на місце події.

Згодом вдалося з'ясувати, що ніхто в пожежі не постраждав, вогонь пошкодив лише сам контейнер.

Про це на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.

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Теги: пожежа, Ковель
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