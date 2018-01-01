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У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО

У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі Люблинець, що у Ковельського районі, відремонтували дорожнє покриття на вулиці Соборній.

Про це повідомили на офіційному сайті "Люблинецька громада".

Вулиця Соборна в Люблинцi тепер з бiлощебеневим покриттям та з безпечним вiдведенням дощових вод.

"На неодноразовi звернення мешканцiв вулицi та пропозицiї iнiцiативної групи на бюджетних слуханнях виконанi роботи за кошти мiсцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.

У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога
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