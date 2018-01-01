У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО





Про це повідомили на офіційному сайті "Люблинецька громада".



Вулиця Соборна в Люблинцi тепер з бiлощебеневим покриттям та з безпечним вiдведенням дощових вод.



"На неодноразовi звернення мешканцiв вулицi та пропозицiї iнiцiативної групи на бюджетних слуханнях виконанi роботи за кошти мiсцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Люблинець, що у Ковельського районі, відремонтували дорожнє покриття на вулиці Соборній.Про це повідомили на офіційному сайті "Люблинецька громада".Вулиця Соборна в Люблинцi тепер з бiлощебеневим покриттям та з безпечним вiдведенням дощових вод."На неодноразовi звернення мешканцiв вулицi та пропозицiї iнiцiативної групи на бюджетних слуханнях виконанi роботи за кошти мiсцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.

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