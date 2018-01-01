У селі на Волині відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У селі Люблинець, що у Ковельського районі, відремонтували дорожнє покриття на вулиці Соборній.
Про це повідомили на офіційному сайті "Люблинецька громада".
Вулиця Соборна в Люблинцi тепер з бiлощебеневим покриттям та з безпечним вiдведенням дощових вод.
"На неодноразовi звернення мешканцiв вулицi та пропозицiї iнiцiативної групи на бюджетних слуханнях виконанi роботи за кошти мiсцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на офіційному сайті "Люблинецька громада".
Вулиця Соборна в Люблинцi тепер з бiлощебеневим покриттям та з безпечним вiдведенням дощових вод.
"На неодноразовi звернення мешканцiв вулицi та пропозицiї iнiцiативної групи на бюджетних слуханнях виконанi роботи за кошти мiсцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.
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