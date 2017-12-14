На Волині у дідуся знайшли незаконні набої

У Шацьку поліцейські вилучили у 61-річного місцевого мешканця 22 набої різноманітного калібру.Учора вранці співробітники сектору кримінальної полії та групи реагування патрульної поліції в райцентрі Шацьк виявили та вилучили в 61-річного місцевого мешканця набої калібру 9 мм в кількості 20 шт. та два набої калібру 4,5 мм., - повідомили у прес-службі волиснької поліції.Заборонені предмети вилучили та направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Триває слідство.