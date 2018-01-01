У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин





Інцидент трапився 23 вересня, - інформує



Зазначається, що фура MAN з молоком врізалась у вантажівку Volvo, яка перевозила яблука. У результаті події всі фрукти розсипалися по дорозі. На трасі утворився серйозний затор.



Як пише газета





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Харків трапилась аварія, у якій зіткнулись дві вантажівки. В результаті ДТП загинув водій, мешканець Волині.Інцидент трапився 23 вересня, - інформує dtp.kiev.ua Зазначається, що фура MAN з молоком врізалась у вантажівку Volvo, яка перевозила яблука. У результаті події всі фрукти розсипалися по дорозі. На трасі утворився серйозний затор.Як пише газета "Нове життя" , водій вантажівки Volvo, житель села Березичі Любешівського району загинув на місці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію