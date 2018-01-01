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У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин

У смертельній аварії під Києвом загинув волинянин
На трасі Київ-Харків трапилась аварія, у якій зіткнулись дві вантажівки. В результаті ДТП загинув водій, мешканець Волині.

Інцидент трапився 23 вересня, - інформує dtp.kiev.ua.

Зазначається, що фура MAN з молоком врізалась у вантажівку Volvo, яка перевозила яблука. У результаті події всі фрукти розсипалися по дорозі. На трасі утворився серйозний затор.

Як пише газета "Нове життя", водій вантажівки Volvo, житель села Березичі Любешівського району загинув на місці.


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Теги: смерть, аварія, вантажівка
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