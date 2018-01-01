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У Луцьку обговорять нові правила користування транспортом

У Луцьку обговорять нові правила користування транспортом
У Луцьку розробляють нові правила користування громадським транспортом. Тож містян та мешканців прилеглих громад запрошують до їх обговорення.

Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Очільник управління транспорту Володимир Степанов розповів, що у четвер, 27 вересня, о 10 годині в залі засідань ЦНАПу відбудеться обговорення правил користування пасажирським транспортом у Луцьку. Вже наступного дня обговорять положення про оператора, типовий договір між оператором, замовником та перевізником і порядок здійснення контролю, аби уникнути безквиткового проїзду.

«Це нові правила. Зараз у Луцьку діє багато законодавчих документів, які стосуються транспорту, але нині законодавство передбачає, що кожна територіальна громада має розробити свої правила користування транспортом. Ці правила колись розробляли централізовано в Києві і ділили по території України, але на сьогоднішній день вони вже скасовані», - мовив Степанов. Тому нараз працюють над напрацюванням цих правил.

«Кістяк» вже розробили – проект можна переглянути ТУТ.

Проект складається із 9-ти розділів, він описує стосунки організатора перевезень із перевізником, порядок проїзду і оплати у транспорті, стосунки оператора і перевізника, порядок контролю тощо.

«Їх будуть застосовувати при здійсненні міських перевезень, тролейбусом та автобусом. Але оскільки місто пов’язане із прилеглими територіями, ми запросили на обговорення і сільських голів Прилуцького, Липин, Боратина, Забороля тощо», - розповів Степанов.

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Теги: транспорт, Луцьк
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