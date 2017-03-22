Фільм «Сім природних чудес Волині» отримав відзнаку на кінофестивалі
Сьогодні, 11:46
Фільм “Сім природних чудес Волині” отримав відзнаку на міжнародному кінофестивалі.
У місті Скадовськ з 17 по 19 вересня відбувався ХІІІ Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно "Кінокімерія".
Загалом на фестиваль, як поінформував член журі Юрій Ріпенко, було подано понад 190 фільмів.
"Передивитися різні роботи - а це (фільми - ред.) і по 20 хвилин, і по 15 хвилин, і по 5 хвилин, і по 3 хвилини, це було дуже важко. Але ми постаралися кожну з них розглянути. І ми трохи розширили нашу програму: ми не тільки приймаємо аматорські роботи, ми приймаємо роботи студентські, це як кіношкола, і ми приймаємо також роботи незалежних авторів, які просто роблять некомерційний продукт, некомерційне кіно", - розповів Ріпенко.
Після завершення XIІІ Міжнародного фестивалю аматорського кіно "Кінокімерія" найкращі фільми покажуть глядачам у Херсоні.
Нагадуємо, що над створенням фільму “Сім природних чудес Волині” працювали: автор ідеї створення фільму - Руслана Мельник, продюсер,
автор сценарію та режисер фільму - Віталій Герасимлюк, оператори- Андрій Повзун, Костянтин Кіц, графічне оформлення -Андрій Повзун, зйомки квадрокоптером - В’ячеслав Майборода, підводні зйомки -Сергій Бойко, зйомки чорних лелек надано: Андрій Бакотей, монтаж - Володимир Красілов, диктор - Галина Старцева, музичне оформлення - Світлана Рибальченко, консультант Сергій Цюриць.
Для створення фільму було задіяно лісівників, екологів, науковців та інших.
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У місті Скадовськ з 17 по 19 вересня відбувався ХІІІ Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно "Кінокімерія".
Загалом на фестиваль, як поінформував член журі Юрій Ріпенко, було подано понад 190 фільмів.
"Передивитися різні роботи - а це (фільми - ред.) і по 20 хвилин, і по 15 хвилин, і по 5 хвилин, і по 3 хвилини, це було дуже важко. Але ми постаралися кожну з них розглянути. І ми трохи розширили нашу програму: ми не тільки приймаємо аматорські роботи, ми приймаємо роботи студентські, це як кіношкола, і ми приймаємо також роботи незалежних авторів, які просто роблять некомерційний продукт, некомерційне кіно", - розповів Ріпенко.
Після завершення XIІІ Міжнародного фестивалю аматорського кіно "Кінокімерія" найкращі фільми покажуть глядачам у Херсоні.
Нагадуємо, що над створенням фільму “Сім природних чудес Волині” працювали: автор ідеї створення фільму - Руслана Мельник, продюсер,
автор сценарію та режисер фільму - Віталій Герасимлюк, оператори- Андрій Повзун, Костянтин Кіц, графічне оформлення -Андрій Повзун, зйомки квадрокоптером - В’ячеслав Майборода, підводні зйомки -Сергій Бойко, зйомки чорних лелек надано: Андрій Бакотей, монтаж - Володимир Красілов, диктор - Галина Старцева, музичне оформлення - Світлана Рибальченко, консультант Сергій Цюриць.
Для створення фільму було задіяно лісівників, екологів, науковців та інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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