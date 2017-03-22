Фільм «Сім природних чудес Волині» отримав відзнаку на кінофестивалі

Фільм “Сім природних чудес Волині” отримав відзнаку на міжнародному кінофестивалі.У місті Скадовськ з 17 по 19 вересня відбувався ХІІІ Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно "Кінокімерія".Загалом на фестиваль, як поінформував член журі, було подано понад 190 фільмів."Передивитися різні роботи - а це (фільми - ред.) і по 20 хвилин, і по 15 хвилин, і по 5 хвилин, і по 3 хвилини, це було дуже важко. Але ми постаралися кожну з них розглянути. І ми трохи розширили нашу програму: ми не тільки приймаємо аматорські роботи, ми приймаємо роботи студентські, це як кіношкола, і ми приймаємо також роботи незалежних авторів, які просто роблять некомерційний продукт, некомерційне кіно", - розповів Ріпенко.Після завершення XIІІ Міжнародного фестивалю аматорського кіно "Кінокімерія" найкращі фільми покажуть глядачам у Херсоні.Нагадуємо, що над створенням фільму “Сім природних чудес Волині” працювали: автор ідеї створення фільму - Руслана Мельник, продюсер,автор сценарію та режисер фільму - Віталій Герасимлюк, оператори- Андрій Повзун, Костянтин Кіц, графічне оформлення -Андрій Повзун, зйомки квадрокоптером - В’ячеслав Майборода, підводні зйомки -Сергій Бойко, зйомки чорних лелек надано: Андрій Бакотей, монтаж - Володимир Красілов, диктор - Галина Старцева, музичне оформлення - Світлана Рибальченко, консультант Сергій Цюриць.Для створення фільму було задіяно лісівників, екологів, науковців та інших.