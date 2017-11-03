Як в Україні каратимуть водіїв-порушників. ІНФОГРАФІКА

В Україні від 27 вересня зростуть штрафи за порушення ПДР.За деякі правопорушення доведеться платити аж у 20 разів більше - інформує Турійське відділення поліції.Крім того, умови паркування у містах стають значно жорсткішими.Так, за перевищення допустимої швидкості руху більш ніж на 50 км/год. Водія змусять оплатити штраф до 3400 гривень (раніше – 510 гривень).За залишення місця ДТП безвідповідальним водіям доведеться сплатити від 255 гривень до 3400 гривень. Також за це можуть окремо позбавити прав на шість місяців.За керування транспортом взагалі без прав або не відповідної категорії штраф може сягнути 10200 гривень (раніше – 510 гривень). Якщо водій повторно сяде за кермо, не маючи права керувати таким ТЗ, то уже доведеться сплатити учетверо більше – 40800 гривень.Українці, які позбавлені права керувати транспортом, але все ж сіли за кермо, будуть змушені сплатити 20400 гривень. За повторне правопорушення штраф зросте удвічі.Стосовно неправильного паркування авто, спеціальні інспектори матимуть право складати протоколи порушень без водія. Також їм буде дозволено евакуювати авто, припарковані в недозволеному місці (на перехрестях, велодоріжках, на місцях для людей з інвалідністю, в зонах руху громадського транспорту і пішохідного руху). Штраф за неправильну парковку складе від 255 до 1700 грн.Машину можуть евакуювати, якщо вона стоїть ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.