У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки
Сьогодні, 12:20
У Луцьку аварійні конструкції балкону, які падали на голови людям, сьогодні, 24 вересня, демонтували на вулиці Степана Бандери.
Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Так, до муніципалів надійшло повідомлення, що за вказаною адресою від сильних поривів вітру валиться балконна рама, що може спричинити небезпечну ситуацію.
На місце події працювали рятувальникита інспектори департаменту муніципальної варти.
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Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Так, до муніципалів надійшло повідомлення, що за вказаною адресою від сильних поривів вітру валиться балконна рама, що може спричинити небезпечну ситуацію.
На місце події працювали рятувальникита інспектори департаменту муніципальної варти.
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