У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки





Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.



Так, до муніципалів надійшло повідомлення, що за вказаною адресою від сильних поривів вітру валиться балконна рама, що може спричинити небезпечну ситуацію.



На місце події працювали рятувальникита інспектори департаменту муніципальної варти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку аварійні конструкції балкону, які падали на голови людям, сьогодні, 24 вересня, демонтували на вулиці Степана Бандери.Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.Так, до муніципалів надійшло повідомлення, що за вказаною адресою від сильних поривів вітру валиться балконна рама, що може спричинити небезпечну ситуацію.На місце події працювали рятувальникита інспектори департаменту муніципальної варти.

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