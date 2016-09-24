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У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки

У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки
У Луцьку аварійні конструкції балкону, які падали на голови людям, сьогодні, 24 вересня, демонтували на вулиці Степана Бандери.

Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у Facebook.

Так, до муніципалів надійшло повідомлення, що за вказаною адресою від сильних поривів вітру валиться балконна рама, що може спричинити небезпечну ситуацію.

На місце події працювали рятувальникита інспектори департаменту муніципальної варти.
У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки
У Луцьку від вітру обвалилась частина балкону багатоповерхівки

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Теги: балкон, обвал, вітер
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