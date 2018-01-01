У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



"Елемент металевої труби, який належить магазину «Наш край», висить над головами перехожих та будь-якої хвилини може впасти", - йдеться у повідомлені.



Інспектори видали керуючому торгівельного закладу припис на негайне усунення недоліків, щоб унеможливити небезпечну ситуацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській, 61 над головами перехожих повисла на дроті небезпечна частина металевої труби.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Елемент металевої труби, який належить магазину «Наш край», висить над головами перехожих та будь-якої хвилини може впасти", - йдеться у повідомлені.Інспектори видали керуючому торгівельного закладу припис на негайне усунення недоліків, щоб унеможливити небезпечну ситуацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію