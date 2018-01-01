У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу
Сьогодні, 12:29
У Луцьку на вулиці Львівській, 61 над головами перехожих повисла на дроті небезпечна частина металевої труби.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Елемент металевої труби, який належить магазину «Наш край», висить над головами перехожих та будь-якої хвилини може впасти", - йдеться у повідомлені.
Інспектори видали керуючому торгівельного закладу припис на негайне усунення недоліків, щоб унеможливити небезпечну ситуацію.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Елемент металевої труби, який належить магазину «Наш край», висить над головами перехожих та будь-якої хвилини може впасти", - йдеться у повідомлені.
Інспектори видали керуючому торгівельного закладу припис на негайне усунення недоліків, щоб унеможливити небезпечну ситуацію.
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