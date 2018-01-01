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У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу

У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу
У Луцьку на вулиці Львівській, 61 над головами перехожих повисла на дроті небезпечна частина металевої труби.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

"Елемент металевої труби, який належить магазину «Наш край», висить над головами перехожих та будь-якої хвилини може впасти", - йдеться у повідомлені.

Інспектори видали керуючому торгівельного закладу припис на негайне усунення недоліків, щоб унеможливити небезпечну ситуацію.
У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу
У Луцьку муніципали виявили небезпечну трубу

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Теги: небезпека, труба, Луцьк
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