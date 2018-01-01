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Grand Central запрошує на знижки*

Grand Central запрошує на знижки*
У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» діють спокусливі знижки.

Тут майже щодня діє знижка -50% на другу одиницю:

Понеділок – на 2-ге йогуртоване морозиво або шейк у Sherr Bar;
Вівторок – на 2-й бургер у Grill Pub;
Середа – на 2-й кальян у Ring Cafe;
Четвер – на 2-й набір суші у Суші Ямі та на 2-й шматок піци у Express Pizza;
Неділя – на 2-й десерт у Ring Coffee.

Окрім того у кожному із закладів Grand Central діє знижка -20% на день народження.


У Ring Coffee, яке з сьогоднішнього дня вже працює у Grand Central, щодня з 8:00 до 11:00 кава всього за 14 грн (еспресо та американо). А після 20:00 діятиме знижка -30% на десерти.

У Ring Café з 12:00 до 15:00 діє знижка на все меню -20%, окрім напоїв та алкогольної карти.

Grand Central запрошує на знижки*
Grand Central запрошує на знижки*
Grand Central запрошує на знижки*
Grand Central запрошує на знижки*
Grand Central запрошує на знижки*
Grand Central запрошує на знижки*

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Теги: Grand Central, знижки
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