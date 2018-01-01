Grand Central запрошує на знижки*
Сьогодні, 17:45
У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» діють спокусливі знижки.
Тут майже щодня діє знижка -50% на другу одиницю:
Понеділок – на 2-ге йогуртоване морозиво або шейк у Sherr Bar;
Вівторок – на 2-й бургер у Grill Pub;
Середа – на 2-й кальян у Ring Cafe;
Четвер – на 2-й набір суші у Суші Ямі та на 2-й шматок піци у Express Pizza;
Неділя – на 2-й десерт у Ring Coffee.
Окрім того у кожному із закладів Grand Central діє знижка -20% на день народження.
У Ring Coffee, яке з сьогоднішнього дня вже працює у Grand Central, щодня з 8:00 до 11:00 кава всього за 14 грн (еспресо та американо). А після 20:00 діятиме знижка -30% на десерти.
У Ring Café з 12:00 до 15:00 діє знижка на все меню -20%, окрім напоїв та алкогольної карти.
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Тут майже щодня діє знижка -50% на другу одиницю:
Понеділок – на 2-ге йогуртоване морозиво або шейк у Sherr Bar;
Вівторок – на 2-й бургер у Grill Pub;
Середа – на 2-й кальян у Ring Cafe;
Четвер – на 2-й набір суші у Суші Ямі та на 2-й шматок піци у Express Pizza;
Неділя – на 2-й десерт у Ring Coffee.
Окрім того у кожному із закладів Grand Central діє знижка -20% на день народження.
У Ring Coffee, яке з сьогоднішнього дня вже працює у Grand Central, щодня з 8:00 до 11:00 кава всього за 14 грн (еспресо та американо). А після 20:00 діятиме знижка -30% на десерти.
У Ring Café з 12:00 до 15:00 діє знижка на все меню -20%, окрім напоїв та алкогольної карти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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