Grand Central запрошує на знижки*

У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» діють спокусливі знижки.Тут майже щодня діє знижка -50% на другу одиницю:Понеділок – на 2-ге йогуртоване морозиво або шейк у Sherr Bar;Вівторок – на 2-й бургер у Grill Pub;Середа – на 2-й кальян у Ring Cafe;Четвер – на 2-й набір суші у Суші Ямі та на 2-й шматок піци у Express Pizza;Неділя – на 2-й десерт у Ring Coffee.Окрім того у кожному із закладів Grand Central діє знижка -20% на день народження.У Ring Coffee, яке з сьогоднішнього дня вже працює у Grand Central, щодня з 8:00 до 11:00 кава всього за 14 грн (еспресо та американо). А після 20:00 діятиме знижка -30% на десерти.У Ring Café з 12:00 до 15:00 діє знижка на все меню -20%, окрім напоїв та алкогольної карти.