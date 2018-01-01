У Світязі дерево пробило стіну новобудови
Сьогодні, 14:13
У селі Світязь Шацького району дерево впало на новобудову і пробило стіну.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Зазначають, що інцидент трапився близько 08:30.
Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і лебідкою на автомобілі відтягнули його від будівлі.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Зазначають, що інцидент трапився близько 08:30.
Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і лебідкою на автомобілі відтягнули його від будівлі.
Головне фото – ілюстративне
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