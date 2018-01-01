У Світязі дерево пробило стіну новобудови





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



Зазначають, що інцидент трапився близько 08:30.



Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і лебідкою на автомобілі відтягнули його від будівлі.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району дерево впало на новобудову і пробило стіну.Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.Зазначають, що інцидент трапився близько 08:30.Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і лебідкою на автомобілі відтягнули його від будівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію