На Волині буревій повалив на дороги дерева
Сьогодні, 14:30
На Волині через негоду на автошляхи повалило дерева.
Про це повідомляє ДСНС в області.
Із 8:25 до 9:53 рятувальники ліквідували наслідки погодних умов у селі Павлівка Іваничівського району, зокрема, звільнили від поваленого дерева проїжджу частину на дорозі «Горохів-Іваничі».
Окрім того, звільнили дороги від повалених дерев у селі Милуші Луцького району, у містах Володимир-Волинський та Рожище.
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Про це повідомляє ДСНС в області.
Із 8:25 до 9:53 рятувальники ліквідували наслідки погодних умов у селі Павлівка Іваничівського району, зокрема, звільнили від поваленого дерева проїжджу частину на дорозі «Горохів-Іваничі».
Окрім того, звільнили дороги від повалених дерев у селі Милуші Луцького району, у містах Володимир-Волинський та Рожище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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