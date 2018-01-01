На Волині буревій повалив на дороги дерева





Про це повідомляє ДСНС в області.



Із 8:25 до 9:53 рятувальники ліквідували наслідки погодних умов у селі Павлівка Іваничівського району, зокрема, звільнили від поваленого дерева проїжджу частину на дорозі «Горохів-Іваничі».



Окрім того, звільнили дороги від повалених дерев у селі Милуші Луцького району, у містах Володимир-Волинський та Рожище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через негоду на автошляхи повалило дерева.Про це повідомляє ДСНС в області.Із 8:25 до 9:53 рятувальники ліквідували наслідки погодних умов у селі Павлівка Іваничівського району, зокрема, звільнили від поваленого дерева проїжджу частину на дорозі «Горохів-Іваничі».Окрім того, звільнили дороги від повалених дерев у селі Милуші Луцького району, у містах Володимир-Волинський та Рожище.

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