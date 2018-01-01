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На Волині буревій повалив на дороги дерева

На Волині буревій повалив на дороги дерева
На Волині через негоду на автошляхи повалило дерева.

Про це повідомляє ДСНС в області.

Із 8:25 до 9:53 рятувальники ліквідували наслідки погодних умов у селі Павлівка Іваничівського району, зокрема, звільнили від поваленого дерева проїжджу частину на дорозі «Горохів-Іваничі».

Окрім того, звільнили дороги від повалених дерев у селі Милуші Луцького району, у містах Володимир-Волинський та Рожище.

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Теги: буревій, негода, Волинь
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