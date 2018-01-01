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Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО

Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
«Холостяк» Рожден Анусі влаштує побачення героїні шоу «Хата на тата», волинянці Інна Бучман.

Про це повідомили у прес-службі телеканалу СТБ.

Свічки, шум прибою і вишукана вечеря із найбажанішим Холостяком країни - про такий вечір мріє кожна дівчина. Не стала винятком і героїня нового випуску "Хата на тата" Інна Бучман.

Але вона навіть і уявити не могла, що її мрія здійсниться. Поки чоловік-тусовщик залишиться на тиждень один на господарстві, жінка піде на побачення з Рожденом Анусі.

«Можна я потримаю вас за руку, я не вірю, що ви - справжній», - зі сльозами на очах відреагує Інна Бучман, побачивши, хто влаштував для неї романтичну вечерю. Але від відвертої розмови Інни з Рожденом Анусі сльози з'являться й у її чоловіка. Те, в чому вона зізнається зірковому Холостякові, переверне стосунки у родині Бучманів раз і назавжди!» – запевнюють у телеканалі.

Яка фраза дружини змусить розплакатися Івана Бучмана? Невже завзятий тусовщик-футболіст і фанат стилю життя Артема Мілевського вперше витратить зарплату не на красиве життя і вечірки?

Волинян запрошують переглянути новий випуск шоу 24 вересня, о 20:00 на телеканалі СТБ.

Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО

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Теги: Бучман, Волинь, шоу, Хата на тата
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