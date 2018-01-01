Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
Сьогодні, 14:31
«Холостяк» Рожден Анусі влаштує побачення героїні шоу «Хата на тата», волинянці Інна Бучман.
Про це повідомили у прес-службі телеканалу СТБ.
Свічки, шум прибою і вишукана вечеря із найбажанішим Холостяком країни - про такий вечір мріє кожна дівчина. Не стала винятком і героїня нового випуску "Хата на тата" Інна Бучман.
Але вона навіть і уявити не могла, що її мрія здійсниться. Поки чоловік-тусовщик залишиться на тиждень один на господарстві, жінка піде на побачення з Рожденом Анусі.
«Можна я потримаю вас за руку, я не вірю, що ви - справжній», - зі сльозами на очах відреагує Інна Бучман, побачивши, хто влаштував для неї романтичну вечерю. Але від відвертої розмови Інни з Рожденом Анусі сльози з'являться й у її чоловіка. Те, в чому вона зізнається зірковому Холостякові, переверне стосунки у родині Бучманів раз і назавжди!» – запевнюють у телеканалі.
Яка фраза дружини змусить розплакатися Івана Бучмана? Невже завзятий тусовщик-футболіст і фанат стилю життя Артема Мілевського вперше витратить зарплату не на красиве життя і вечірки?
Волинян запрошують переглянути новий випуск шоу 24 вересня, о 20:00 на телеканалі СТБ.
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Про це повідомили у прес-службі телеканалу СТБ.
Свічки, шум прибою і вишукана вечеря із найбажанішим Холостяком країни - про такий вечір мріє кожна дівчина. Не стала винятком і героїня нового випуску "Хата на тата" Інна Бучман.
Але вона навіть і уявити не могла, що її мрія здійсниться. Поки чоловік-тусовщик залишиться на тиждень один на господарстві, жінка піде на побачення з Рожденом Анусі.
«Можна я потримаю вас за руку, я не вірю, що ви - справжній», - зі сльозами на очах відреагує Інна Бучман, побачивши, хто влаштував для неї романтичну вечерю. Але від відвертої розмови Інни з Рожденом Анусі сльози з'являться й у її чоловіка. Те, в чому вона зізнається зірковому Холостякові, переверне стосунки у родині Бучманів раз і назавжди!» – запевнюють у телеканалі.
Яка фраза дружини змусить розплакатися Івана Бучмана? Невже завзятий тусовщик-футболіст і фанат стилю життя Артема Мілевського вперше витратить зарплату не на красиве життя і вечірки?
Волинян запрошують переглянути новий випуск шоу 24 вересня, о 20:00 на телеканалі СТБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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