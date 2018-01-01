У Польщі вантажівка зіткнулась зі шкільним автобусом: є загиблі і травмовані





Про це повідомляє



В результаті аварії загинула 60-річна вихователька дітей та 67-річний водій автобуса.



Всіх школярів у віці 14-15 років, які подорожували автобусом, шпиталізували. У двох дітей діагностовано травми голови.



Водій вантажівки, яка зіткнулася з автобусом, також доставлений до лікарні у критичному стані.





"Очевидцем події виявився лікар, який дуже допоміг з постраждалими", - додали у поліції.



Згідно з попередніми даними поліції, причиною інциденту став вид'їзд вантажівки на протилежну смугу, через погані погодні умови: дощ та вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На північному сході Польщі між Самборово і Тирово шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила деревину, двоє людей загинули.Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство PAP.В результаті аварії загинула 60-річна вихователька дітей та 67-річний водій автобуса.Всіх школярів у віці 14-15 років, які подорожували автобусом, шпиталізували. У двох дітей діагностовано травми голови.Водій вантажівки, яка зіткнулася з автобусом, також доставлений до лікарні у критичному стані."Очевидцем події виявився лікар, який дуже допоміг з постраждалими", - додали у поліції.Згідно з попередніми даними поліції, причиною інциденту став вид'їзд вантажівки на протилежну смугу, через погані погодні умови: дощ та вітер.

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