вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі вантажівка зіткнулась зі шкільним автобусом: є загиблі і травмовані

У Польщі вантажівка зіткнулась зі шкільним автобусом: є загиблі і травмовані
На північному сході Польщі між Самборово і Тирово шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила деревину, двоє людей загинули.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство PAP.

В результаті аварії загинула 60-річна вихователька дітей та 67-річний водій автобуса.

Всіх школярів у віці 14-15 років, які подорожували автобусом, шпиталізували. У двох дітей діагностовано травми голови.

Водій вантажівки, яка зіткнулася з автобусом, також доставлений до лікарні у критичному стані.


"Очевидцем події виявився лікар, який дуже допоміг з постраждалими", - додали у поліції.

Згідно з попередніми даними поліції, причиною інциденту став вид'їзд вантажівки на протилежну смугу, через погані погодні умови: дощ та вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, діти, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували фотографії луцької пристані
Сьогодні, 15:08
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Польщі вантажівка зіткнулась зі шкільним автобусом: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 14:45
У «ПортСity» – ексклюзивні бренди*
Сьогодні, 14:32
Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 08:27
Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці Масштабна ДТП у Польщі: двоє загиблих, постраждали українці
09 вересень, 11:49
У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
29 серпень, 13:50
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
28 серпень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку «бурштинщикам», які погрожували поліцейським зброєю, дали умовне
Сьогодні, 15:55
 0
У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг
Сьогодні, 15:45
 0
Трьох юних шахраїв, які у Луцьку поцупили iPhone, зловили у Торчині
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8