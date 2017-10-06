Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО





Наслідками сильного, поривистого вітру з дощем стали поламані дерева, підтоплені вулиці та пошкоджені дахи будинків, - пише



Водіїв, які планують їхати в напрямку до Устилугу, попереджаєть, що на трасі є перешкода. Вітер зламав дерево, яке перекрило цілу смугу рухи по міжнародній трасі.



У місті Володимирі-Волинському користувачі соціальних мереж жаліються на підтоплення вулиць.



У сусідньому місті Нововолинську вітер також поламав дерева. Гілки лежать на проїжджій частині, створюючи небезпеку для руху автомобілів.



В Іваничівському районі буревій зірвав частину даху з приміщення, де навчаються учні початкових класів школи-гімназії селища Іваничі.



Також потужний вітер зняв шифер з клубу у селі Гряди Іваничівського району.



“Вітер наробив біди, гілля падало, обривало дроти. Бригади забрали з поточних робіт і всі працюють на усунення наслідків стихії. Унаслідок ускладнення погодніх умов було знеструмлено частину населених пунктів – Іваничі, Морозовичі, Колона, Волиця тощо. На цей момент продовжуємо отримувати повідомлення з інших сіл про пошкодження ліній електропередач, припинення постачання електроенергії через погодні умови“, – поінформував директор Іваничівської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрій Самчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському та Іваничівському районах вночі із 23-го на 24-те вересня пройшла негода.Наслідками сильного, поривистого вітру з дощем стали поламані дерева, підтоплені вулиці та пошкоджені дахи будинків, - пише БУГ Водіїв, які планують їхати в напрямку до Устилугу, попереджаєть, що на трасі є перешкода. Вітер зламав дерево, яке перекрило цілу смугу рухи по міжнародній трасі.У місті Володимирі-Волинському користувачі соціальних мереж жаліються на підтоплення вулиць.У сусідньому місті Нововолинську вітер також поламав дерева. Гілки лежать на проїжджій частині, створюючи небезпеку для руху автомобілів.В Іваничівському районі буревій зірвав частину даху з приміщення, де навчаються учні початкових класів школи-гімназії селища Іваничі.Також потужний вітер зняв шифер з клубу у селі Гряди Іваничівського району.“Вітер наробив біди, гілля падало, обривало дроти. Бригади забрали з поточних робіт і всі працюють на усунення наслідків стихії. Унаслідок ускладнення погодніх умов було знеструмлено частину населених пунктів – Іваничі, Морозовичі, Колона, Волиця тощо. На цей момент продовжуємо отримувати повідомлення з інших сіл про пошкодження ліній електропередач, припинення постачання електроенергії через погодні умови“, – поінформував директор Іваничівської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрій Самчук.

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