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Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО

Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
У Володимир-Волинському та Іваничівському районах вночі із 23-го на 24-те вересня пройшла негода.

Наслідками сильного, поривистого вітру з дощем стали поламані дерева, підтоплені вулиці та пошкоджені дахи будинків, - пише БУГ.

Водіїв, які планують їхати в напрямку до Устилугу, попереджаєть, що на трасі є перешкода. Вітер зламав дерево, яке перекрило цілу смугу рухи по міжнародній трасі.

У місті Володимирі-Волинському користувачі соціальних мереж жаліються на підтоплення вулиць.
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО

У сусідньому місті Нововолинську вітер також поламав дерева. Гілки лежать на проїжджій частині, створюючи небезпеку для руху автомобілів.

В Іваничівському районі буревій зірвав частину даху з приміщення, де навчаються учні початкових класів школи-гімназії селища Іваничі.
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО

Також потужний вітер зняв шифер з клубу у селі Гряди Іваничівського району.

“Вітер наробив біди, гілля падало, обривало дроти. Бригади забрали з поточних робіт і всі працюють на усунення наслідків стихії. Унаслідок ускладнення погодніх умов було знеструмлено частину населених пунктів – Іваничі, Морозовичі, Колона, Волиця тощо. На цей момент продовжуємо отримувати повідомлення з інших сіл про пошкодження ліній електропередач, припинення постачання електроенергії через погодні умови“, – поінформував директор Іваничівської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрій Самчук.
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО


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Теги: негода, буревій, Володимир
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