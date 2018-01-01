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Опублікували фотографії луцької пристані

Опублікували фотографії луцької пристані
У мережі показали чорно-білі знімки раритетної луцької пристані.

Світлини можна переглянути у спільноті «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.

«Дуже добрі лінії і об'єми пристані, збудованої у 1938 році. Відкрита тераса на річку, спостережний пункт на вежі.

Виразний функціоналізм. В центральному парку біля Спартака», – йдеться у дописі.
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані
Опублікували фотографії луцької пристані

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Теги: Луцьк, пристань
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Коментарі 2
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Я думав будуть ретро фото а тут сучасні фото , не цікаво
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Коли з Луцька помчимося водними шляхами у Гейропс?
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