Опублікували фотографії луцької пристані





Світлини можна переглянути у спільноті «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.



«Дуже добрі лінії і об'єми пристані, збудованої у 1938 році. Відкрита тераса на річку, спостережний пункт на вежі.



Виразний функціоналізм. В центральному парку біля Спартака», – йдеться у дописі.



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