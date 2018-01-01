Україну накриють заморозки
Сьогодні, 15:13
Україну накрило значне похолодання.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Головна прогностична новина - заморозки. Ймовірні у найближчу ніч на Заході України. У ніч на середу поширяться місцями у більшості областей України. Бо в середу із Атлантики підтисне антициклон із дивним ім'ям Schorse. Антициклон вимете опади й хмарність з України, прожене циклон, а тоді ясне небо сприятиме утворенню заморозків", - зазначила експерт.
25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі, а подекуди й просто обмежиться хмарністю.
"У Карпатах ймовірний мокрий сніг. Північно-західний вітер скрізь буде рвучким, до штормових поривів. Денна температура повітря завтра очікується низькою, +10+15 градусів. Найпривабливішим синоптичним днем очікується п'ятниця, 28 вересня, - сонечко і +20 градусів", - йдеться у допис.
"У суботу знову якась дощова та холодна капость. На Віри, Надії, Любові в Києві з`явиться сонечко, але буде холодненько, +12+14 градусів. Захищайтеся від заморозків і пам`ятайте, що після холодного періоду завжди приходить теплий - як не атмосферний, то комунально-батарейний. А перехідні періоди завжди складні - треба лише про це знати)", - пише Наталка.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Головна прогностична новина - заморозки. Ймовірні у найближчу ніч на Заході України. У ніч на середу поширяться місцями у більшості областей України. Бо в середу із Атлантики підтисне антициклон із дивним ім'ям Schorse. Антициклон вимете опади й хмарність з України, прожене циклон, а тоді ясне небо сприятиме утворенню заморозків", - зазначила експерт.
25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі, а подекуди й просто обмежиться хмарністю.
"У Карпатах ймовірний мокрий сніг. Північно-західний вітер скрізь буде рвучким, до штормових поривів. Денна температура повітря завтра очікується низькою, +10+15 градусів. Найпривабливішим синоптичним днем очікується п'ятниця, 28 вересня, - сонечко і +20 градусів", - йдеться у допис.
"У суботу знову якась дощова та холодна капость. На Віри, Надії, Любові в Києві з`явиться сонечко, але буде холодненько, +12+14 градусів. Захищайтеся від заморозків і пам`ятайте, що після холодного періоду завжди приходить теплий - як не атмосферний, то комунально-батарейний. А перехідні періоди завжди складні - треба лише про це знати)", - пише Наталка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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