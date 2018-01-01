Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с.Вощатин



2.09:00 – 17:00

м.Вол.-Вол.: вул. Г.Жежко



Іваничівський район



1. КТП-217 чистка траси 10:00-17:00 с.Кропивщина

2. ПЛ-10кв Л-80-05 чистка траси 10:00-13:00 с.Кропивщина

3. ПЛ-10кв Л-80-05 чистка траси 12:00-17:00 с.Низкиничі, Гряди, Тишковичі





Ківерцівський район



1. 10:00-13:00

ПЛ-10 кВ 99-03

КТП-87 с. Човниця

ТОВ "Механізатор"

КТП-88 с. Човниця

громада ЄХБ с.Човниця



КТП-406 с. Човниця



ПЛ-10 кВ 99-03

КТП-87 с. Човниця

с. Човниця

КТП-88 с. Човниця

вул. Л.Українки

вул. Польова

КТП-131 с. Човниця

вул. Лугова,

КТП-406 с. Човниця

с. Човниця (х. Жаще)



2.13:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 99-04

КТП-35с. Озеро





КТП-46с.Озеро

ПП " Вікноцентр"

КТП-84с. Озеро

ФОП Морозова Лариса Дмитрівна

ФОП Демчук Андрій Васильович

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Сільська рада с. Озеро

Свято-Покровська громада УПЦ

ФОП Лук"янов Віталій Олександрович

КТП-85с.Озеро

СГВК `Озеро`

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ПрАТ "Київстар "

ФОП Люшук Наталія Сергіївна

ФОП Демчук Андрій Васильович

ФОП Забожчук Олена Анзорівна

ПАТ "Укртелеком"

КТП-86 с.Озеро

СГВК `Озеро`

КТП-150 с. Гайове

Дедюх Віктор Віталійович

ФОП Степанюк Василь Васильович

ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна

КТП-170 с. Гайове

Ківерцівське сільське споживче товариство

ФОП Герасимюк Л.І.

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

КТП-443 с. Гайове

ВОБФ "Філіппус-Луцьк"

КТП-449 с.Озеро

ТзОВ "Екоплюс"

ЗТП-515 с.Озеро

Сільська рада с.Озеро

Відділ освіти Ківерцівської РДА

ЦРП

ПП"Веліск"

Училище профпідготовки працівників міліціі

ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-04

КТП-35с. Озеро

вул. Піонерська

вул. Л.Українки

КТП-46с.Озеро



КТП-84с. Озеро

вул. Затишна

вул. Дачна

вул. Гвардійська







КТП-85с.Озеро

вул. Шевченка,

вул. М.Олексюка



КТП-86 с.Озеро



КТП-150 с. Гайове

вул. Незалежності,





КТП-170 с. Гайове

вул. Пархоменка

вул. Д.Галицького





КТП-443 с. Гайове



КТП-449 с.Озеро



ЗТП-515 с.Озеро





ЦРП





Ковельський район



1. 9:00-17:00

ТзОВ "В. Прометей",

Львівська залізниця станція Стохід,

Ковельське Райво,

Церква с. М. Порськ,

Голобське споживче товариство,

Ковельське МТМО,

Вол.дирекція УДППЗ,

ФОП Орлюк А. О.,

ПАТ "Ковельмолоко",

Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,

с. Малий Порськ,

с. Свидники,

с. Борщівка.

2. ПЛ – 10 кВ Л 89-06

(ТП-625,

ТП-632, ТП-617) 9:00-17:00 Станція луківництва,

ФОП Подляшаник Я. В.

Львівська залізниця-переїзд. с. Бахів-2.



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Заячиці частково



місто Луцьк



1.9:00-13:00

Бойлерна

Ательє «Молодіжна мода» Пр. Відродження, 26б, 30

Вул. Писаревського, 6

2. ТП-427 РУ-10 кВ, Т-2

Кап ремонт 13:00-17:00 Бойлерна

б/м торгово офісні приміщення пр. Відродження, 26г Пр. Відродження, 26б, 30

Вул. Писаревського, 6, 16А

Вул. Струтинської

Вул. Смелякова

Вул. Гнатюка



Луцький район



1. 09:00 – 17:00

КООПЕРАТИВ "ЛІСОВИЙ МАСИВ", Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (с. Лище – дитяча база), Садово-огородній масив "Світоч" с. Лище вул. Шкільна, Садова, Лісова.



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП-274 9:00-17:00 сПрипять

2. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. РесторанМойка Лястрада. КНС. ЖКП. мЛюбомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)

3. ПЛ 04кВ КТП 255 9:00-17:00 с.Світязь

4. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно

5. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно

6. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів

7. ПЛ- 10кВ Л52-01

, 9:00-17:00 Школа Любомльське МСЛППРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ПП"Профтехмонтаж"ФОП Грицюк В.ГВД УДППЗ"Укрпошта"С/Р ЗгораниФОП Романюк Мирослава ІванівнаФОП Богдан Галина АндріївнаФОП Богдан В.МФОП Лукашук О.О.Відділ культуриКЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай.ФОП Садова Т.ІТОВ "НадіяДП"Любомль лісове господарствоПАТ "Укртелеком"ПрАТ " ВОПАС "П-ць Шмаль В.П.ФОП Оксентюк В.МПідпр.ветмедициниДитячий садокЦерква с.ЗгораниМолит.будинокПрАТ "Київстар "ФОП Сиротюк Марія Володимирівнам/п с .Заозерне с.Згорани, Власюки, Заозерне

8. ПЛ 04кВ КТП- 239 9:00-17:00 с.Заозерне



Любешівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)

2. ПЛ 10 кВ Л 11-03 9:00-17:00 адмінприміщення Малоглушанської сільської ради, адмінприміщення Щитинської сільської ради, магазини, клуби, школи, ФАП, пошта, побут с. Мала Глуша, с. Щитинь

3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-53-04 до ЛР-164 для ремонту ПР-10 КТП-175. 11:00-16:00 КТП-175, с. Красноволя - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод. магазин, хоз. магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).



місто Нововолинськ



1. ТП-14 09:00-18:00 Водоканал, магазини: «Для Вас», «Риба-м'ясо», «Люкс»; ремонт взуття, аптека «Вестфарм», управління економічної політики, УЖК-2, УЖК-1, станція «Київстар», перукарня «Шарм» м.Нововолинськ

вул.Соборна, 9-34

ІІІ-провулок

п-т Перемоги, 22-34

вул.Стуса, 13-23

вул.Грушевського, 24-65

вул.А.Кисіля, 14-24

вул.Ломоносова, 13-15

вул.Самчука, 1

вул.Лермонтова, 1-2

вул.Толстого, 1

І-провулок, 1-2

ІІ-провулок, 1-2



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.



Старовижівський район



1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ

Л-1, Л-2 10:00-17:00 школа І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий



Турійський район



1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-62 09:00-16:30

Клюська с/р- клуб, ФГ «Західовоч»- овочевосховище с.Тагачин

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-336 Л-1

12:00-16:00 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 25 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с.Вощатин2.09:00 – 17:00м.Вол.-Вол.: вул. Г.Жежко1. КТП-217 чистка траси 10:00-17:00 с.Кропивщина2. ПЛ-10кв Л-80-05 чистка траси 10:00-13:00 с.Кропивщина3. ПЛ-10кв Л-80-05 чистка траси 12:00-17:00 с.Низкиничі, Гряди, Тишковичі1. 10:00-13:00ПЛ-10 кВ 99-03КТП-87 с. ЧовницяТОВ "Механізатор"КТП-88 с. Човницягромада ЄХБ с.ЧовницяКТП-406 с. ЧовницяПЛ-10 кВ 99-03КТП-87 с. Човницяс. ЧовницяКТП-88 с. Човницявул. Л.Українкивул. ПольоваКТП-131 с. Човницявул. Лугова,КТП-406 с. Човницяс. Човниця (х. Жаще)2.13:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35с. ОзероКТП-46с.ОзероПП " Вікноцентр"КТП-84с. ОзероФОП Морозова Лариса ДмитрівнаФОП Демчук Андрій ВасильовичКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с. ОзероСвято-Покровська громада УПЦФОП Лук"янов Віталій ОлександровичКТП-85с.ОзероСГВК `Озеро`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "ФОП Люшук Наталія СергіївнаФОП Демчук Андрій ВасильовичФОП Забожчук Олена АнзорівнаПАТ "Укртелеком"КТП-86 с.ОзероСГВК `Озеро`КТП-150 с. ГайовеДедюх Віктор ВіталійовичФОП Степанюк Василь ВасильовичФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаКТП-170 с. ГайовеКіверцівське сільське споживче товариствоФОП Герасимюк Л.І.КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-443 с. ГайовеВОБФ "Філіппус-Луцьк"КТП-449 с.ОзероТзОВ "Екоплюс"ЗТП-515 с.ОзероСільська рада с.ОзероВідділ освіти Ківерцівської РДАЦРППП"Веліск"Училище профпідготовки працівників міліцііПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-04КТП-35с. Озеровул. Піонерськавул. Л.УкраїнкиКТП-46с.ОзероКТП-84с. Озеровул. Затишнавул. Дачнавул. ГвардійськаКТП-85с.Озеровул. Шевченка,вул. М.ОлексюкаКТП-86 с.ОзероКТП-150 с. Гайовевул. Незалежності,КТП-170 с. Гайовевул. Пархоменкавул. Д.ГалицькогоКТП-443 с. ГайовеКТП-449 с.ОзероЗТП-515 с.ОзероЦРП1. 9:00-17:00ТзОВ "В. Прометей",Львівська залізниця станція Стохід,Ковельське Райво,Церква с. М. Порськ,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО,Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Орлюк А. О.,ПАТ "Ковельмолоко",Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,с. Малий Порськ,с. Свидники,с. Борщівка.2. ПЛ – 10 кВ Л 89-06(ТП-625,ТП-632, ТП-617) 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.Львівська залізниця-переїзд. с. Бахів-2.1. 9:00-17:00с.Заячиці частково1.9:00-13:00БойлернаАтельє «Молодіжна мода» Пр. Відродження, 26б, 30Вул. Писаревського, 62. ТП-427 РУ-10 кВ, Т-2Кап ремонт 13:00-17:00 Бойлернаб/м торгово офісні приміщення пр. Відродження, 26г Пр. Відродження, 26б, 30Вул. Писаревського, 6, 16АВул. СтрутинськоїВул. СмеляковаВул. Гнатюка1. 09:00 – 17:00КООПЕРАТИВ "ЛІСОВИЙ МАСИВ", Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (с. Лище – дитяча база), Садово-огородній масив "Світоч" с. Лище вул. Шкільна, Садова, Лісова.1. ПЛ 04кВ КТП-274 9:00-17:00 сПрипять2. ЗТП 109 9:00-17:00 ТЗОВ Надія. РесторанМойка Лястрада. КНС. ЖКП. мЛюбомль вул. Володимирська, Загородня, Молодіжна (Комсомольська, Комісар Антонова)3. ПЛ 04кВ КТП 255 9:00-17:00 с.Світязь4. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно5. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно6. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів7. ПЛ- 10кВ Л52-01, 9:00-17:00 Школа Любомльське МСЛППРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ПП"Профтехмонтаж"ФОП Грицюк В.ГВД УДППЗ"Укрпошта"С/Р ЗгораниФОП Романюк Мирослава ІванівнаФОП Богдан Галина АндріївнаФОП Богдан В.МФОП Лукашук О.О.Відділ культуриКЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай.ФОП Садова Т.ІТОВ "НадіяДП"Любомль лісове господарствоПАТ "Укртелеком"ПрАТ " ВОПАС "П-ць Шмаль В.П.ФОП Оксентюк В.МПідпр.ветмедициниДитячий садокЦерква с.ЗгораниМолит.будинокПрАТ "Київстар "ФОП Сиротюк Марія Володимирівнам/п с .Заозерне с.Згорани, Власюки, Заозерне8. ПЛ 04кВ КТП- 239 9:00-17:00 с.Заозерне1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)2. ПЛ 10 кВ Л 11-03 9:00-17:00 адмінприміщення Малоглушанської сільської ради, адмінприміщення Щитинської сільської ради, магазини, клуби, школи, ФАП, пошта, побут с. Мала Глуша, с. Щитинь3. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова1. ПЛ-10 кВ, Л-53-04 до ЛР-164 для ремонту ПР-10 КТП-175. 11:00-16:00 КТП-175, с. Красноволя - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод. магазин, хоз. магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).1. ТП-14 09:00-18:00 Водоканал, магазини: «Для Вас», «Риба-м'ясо», «Люкс»; ремонт взуття, аптека «Вестфарм», управління економічної політики, УЖК-2, УЖК-1, станція «Київстар», перукарня «Шарм» м.Нововолинськвул.Соборна, 9-34ІІІ-провулокп-т Перемоги, 22-34вул.Стуса, 13-23вул.Грушевського, 24-65вул.А.Кисіля, 14-24вул.Ломоносова, 13-15вул.Самчука, 1вул.Лермонтова, 1-2вул.Толстого, 1І-провулок, 1-2ІІ-провулок, 1-2Рожищенський район1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВЛ-1, Л-2 10:00-17:00 школа І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ2. ПЛ-0,4 кВКТП-62 09:00-16:30Клюська с/р- клуб, ФГ «Західовоч»- овочевосховище с.Тагачин3. ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин4. ПЛ-0,4 кВКТП-336 Л-112:00-16:00 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська

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