Трьох юних шахраїв, які у Луцьку поцупили iPhone, зловили у Торчині

У селищі Торчин нацгвардійці затримали шахраїв.Про це повідомили у спільноті "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк".23 вересня під час несення служби в смт. Торчин близько 19.30 військовий наряд отримали повідомлення, про те, що в місті Луцьку біля торгового центру "Пакко" невідомі особи шахрайським способом заволоділи мобільним телефоном марки Айфон 4 у громадянина, сіли в автомобіль марки Мазда 323 польської реєстрації і поїхали в сторону смт. Торчин."Завдяки оперативності та вмілим діям військового наряду на автостанції по вул. Незалежності, були затримані дані порушники та доставлені до Луцького відділу поліції. Шахраями виявилися громадяни 1992, 1994 та 1998 року народження. Відомості в ЄРДР внесені за ст. 190 Кримінального кодексу України", - йдется у повідомленні.