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У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг

У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг
У луцькому Центрі надання адміністративних послуг відтепер можна взяти талон попереднього запису для оформлення закордонного біометричного паспорту на будь-який день та час.

Про це повідомили на сторінці ЦНАПу у Facebook.

Зазначають, що оплатити послугу можна за допомогою QR-коду - швидко, зручно, а головне - без черг.

«Також Ви можете взяти талон електронної черги "сьогодні на сьогодні" протягом робочого дня, ажіотаж на виготовлення біометричних паспортів подолано, ми придбали три додаткові робочі станції, тож чекаємо Вас щодня :)» – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначили, що затримок з видачею документів теж немає, паспорти виготовляються у встановлені терміни: 30 робочих днів - вартість 557,32 грн, 10 робочих днів - 810,32 грн.

«Подорожуйте, пізнавайте світ, любіть Україну ;)» – резюмують у дописі.

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Теги: паспорт, черга, Волинь, Луцьк
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