У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг

У луцькому Центрі надання адміністративних послуг відтепер можна взяти талон попереднього запису для оформлення закордонного біометричного паспорту на будь-який день та час.Про це повідомили на сторінці ЦНАПу у Facebook.Зазначають, що оплатити послугу можна за допомогою QR-коду - швидко, зручно, а головне - без черг.«Також Ви можете взяти талон електронної черги "сьогодні на сьогодні" протягом робочого дня, ажіотаж на виготовлення біометричних паспортів подолано, ми придбали три додаткові робочі станції, тож чекаємо Вас щодня :)» – йдеться у повідомленні.У дописі зазначили, що затримок з видачею документів теж немає, паспорти виготовляються у встановлені терміни: 30 робочих днів - вартість 557,32 грн, 10 робочих днів - 810,32 грн.«Подорожуйте, пізнавайте світ, любіть Україну ;)» – резюмують у дописі.