Україні потрібен закон, який захищатиме державну мову, - Ігор Лапін

Ігор Лапін розповів про мовний законопроект, співавтором якого є він сам.



Про це йдеться у його блозі опублікованому на сайті



Він зазначив, що заходи з популяризації української мови потрібні, але без законодавчого закріплення державного статусу української мови вони не змінять мовної ситуації країни.



"Росія не могла б так легко окупувати Крим і частину Донбасу, якби упродовж років незалежності там проводилася адекватна мовно-інформаційна політика, і ці регіони перебували б у цілісному українському просторі, а не в «русском мірє», - йдеться у дописі.



У парламенті зареєстровано декілька мовних законопроектів. Одним з них є законопроект 5670-д, співавтором якого є Ігор Лапін.



Отже, законопроект передбачає, зокрема, таке:



• Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.



• Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.



• Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.



• Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, офіцерів-контрактників Збройних сил, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.



• Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.



• Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.



• Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.



Окрім цього законопроектом пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови. Вона ж визначатиме вимоги до рівня володіння державною мовою. Також вводиться посада Уповноваженого із захисту державної мови, який щороку подає Кабінетові Міністрів, громадськості річний публічний звіт про свою діяльність і про стан дотримання закону. Саме при Уповноваженому із захисту державної мови діє служба мовних інспекторів.



Законопроектом пропонується створити також і Центр української мови. Він буде проводити іспити та видавати Державний сертифікат встановленого зразка на знання мови.



Насамкінець він зазначив, що Україні потрібен закон, який захищатиме державний статус української мови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат Українирозповів про мовний законопроект, співавтором якого є він сам.Про це йдеться у його блозі опублікованому на сайті Цензор.НЕТ Він зазначив, що заходи з популяризації української мови потрібні, але без законодавчого закріплення державного статусу української мови вони не змінять мовної ситуації країни."Росія не могла б так легко окупувати Крим і частину Донбасу, якби упродовж років незалежності там проводилася адекватна мовно-інформаційна політика, і ці регіони перебували б у цілісному українському просторі, а не в «русском мірє», - йдеться у дописі.У парламенті зареєстровано декілька мовних законопроектів. Одним з них є законопроект 5670-д, співавтором якого є Ігор Лапін.Отже, законопроект передбачає, зокрема, таке:• Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.• Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.• Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.• Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, офіцерів-контрактників Збройних сил, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.• Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.• Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.• Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.Окрім цього законопроектом пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови. Вона ж визначатиме вимоги до рівня володіння державною мовою. Також вводиться посада Уповноваженого із захисту державної мови, який щороку подає Кабінетові Міністрів, громадськості річний публічний звіт про свою діяльність і про стан дотримання закону. Саме при Уповноваженому із захисту державної мови діє служба мовних інспекторів.Законопроектом пропонується створити також і Центр української мови. Він буде проводити іспити та видавати Державний сертифікат встановленого зразка на знання мови.Насамкінець він зазначив, що Україні потрібен закон, який захищатиме державний статус української мови.

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