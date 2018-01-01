Мешканці двох сіл на Волині сидітимуть без газу

На Волині два села залишаться без газу.24 до 25 вересня, у зв`язку з ремонтом в населених пунктах Горохівського району Волинської області тимчасово призупинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".24 вересня тимчасово припинять подачу газу абонентам с. Губин-1 (вул.Володимирівська) та с.Ниви Губинські з 9:00 до 17:00 25 вересня 2018.У населених пунктах Горохівського району мешкає:- с.Ниви Губинські – 54 абоненти, 1- комунально-побутове підприємство;- с.Губин вул.Володимирівська – 27 абонентів.Відновлення газопостачання відбудеться 25 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.