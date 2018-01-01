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Мешканці двох сіл на Волині сидітимуть без газу

Мешканці двох сіл на Волині сидітимуть без газу
На Волині два села залишаться без газу.

24 до 25 вересня, у зв`язку з ремонтом в населених пунктах Горохівського району Волинської області тимчасово призупинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".

24 вересня тимчасово припинять подачу газу абонентам с. Губин-1 (вул.Володимирівська) та с.Ниви Губинські з 9:00 до 17:00 25 вересня 2018.

У населених пунктах Горохівського району мешкає:

- с.Ниви Губинські – 54 абоненти, 1- комунально-побутове підприємство;

- с.Губин вул.Володимирівська – 27 абонентів.

Відновлення газопостачання відбудеться 25 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.

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Теги: газ, ремонт
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