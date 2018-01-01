Мешканці двох сіл на Волині сидітимуть без газу
Сьогодні, 18:39
На Волині два села залишаться без газу.
24 до 25 вересня, у зв`язку з ремонтом в населених пунктах Горохівського району Волинської області тимчасово призупинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
24 вересня тимчасово припинять подачу газу абонентам с. Губин-1 (вул.Володимирівська) та с.Ниви Губинські з 9:00 до 17:00 25 вересня 2018.
У населених пунктах Горохівського району мешкає:
- с.Ниви Губинські – 54 абоненти, 1- комунально-побутове підприємство;
- с.Губин вул.Володимирівська – 27 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться 25 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.
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24 до 25 вересня, у зв`язку з ремонтом в населених пунктах Горохівського району Волинської області тимчасово призупинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
24 вересня тимчасово припинять подачу газу абонентам с. Губин-1 (вул.Володимирівська) та с.Ниви Губинські з 9:00 до 17:00 25 вересня 2018.
У населених пунктах Горохівського району мешкає:
- с.Ниви Губинські – 54 абоненти, 1- комунально-побутове підприємство;
- с.Губин вул.Володимирівська – 27 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться 25 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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