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На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО

На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
У селі Ясенівка Рожищенського району освятили нову церкву.

Освячення нового храму на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось 23 вересня, - йдеться на сайті Спілка православних журналістів.

Від моменту закладки першого каменя до освячення престолу минуло менше п'яти років.

Відтак, храм став першою церквою, збудованою в Ясенівці за останні 500-600 років. За словами настоятеля священика Андрія Грисюка,протягом декількох століть в історії села ніколи не було згадки про існування якогось храму. А будувати вирішили на ділянці, на якій колись був пункт медичної допомоги.

«Дуже багато для будівництва зробили місцеві спонсори, меценати, один з яких з'явився на світ саме на цьому місці, в медичному пункті. Коли громада вирішила будувати храм, розглядали два варіанта вибору ділянки, але зійшлися в результаті саме на цьому місці. І коли ковшем копнули землю, всі побачили, що в грунті виразно видно знак – хрест», – розповів отець Андрій.

Громада зводила церкву своїми силами, самостійно знаходячи спонсорів робіт.
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО
На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО

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Теги: церква, Ясенівка
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