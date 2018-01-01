На Волині освятили нову церкву, яку чекали 500 років. ФОТО





Освячення нового храму на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось 23 вересня, - йдеться на сайті



Від моменту закладки першого каменя до освячення престолу минуло менше п'яти років.



Відтак, храм став першою церквою, збудованою в Ясенівці за останні 500-600 років. За словами настоятеля священика Андрія Грисюка,протягом декількох століть в історії села ніколи не було згадки про існування якогось храму. А будувати вирішили на ділянці, на якій колись був пункт медичної допомоги.



«Дуже багато для будівництва зробили місцеві спонсори, меценати, один з яких з'явився на світ саме на цьому місці, в медичному пункті. Коли громада вирішила будувати храм, розглядали два варіанта вибору ділянки, але зійшлися в результаті саме на цьому місці. І коли ковшем копнули землю, всі побачили, що в грунті виразно видно знак – хрест», – розповів отець Андрій.



Громада зводила церкву своїми силами, самостійно знаходячи спонсорів робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ясенівка Рожищенського району освятили нову церкву.Освячення нового храму на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось 23 вересня, - йдеться на сайті Спілка православних журналістів Від моменту закладки першого каменя до освячення престолу минуло менше п'яти років.Відтак, храм став першою церквою, збудованою в Ясенівці за останні 500-600 років. За словами настоятеля священика,протягом декількох століть в історії села ніколи не було згадки про існування якогось храму. А будувати вирішили на ділянці, на якій колись був пункт медичної допомоги.«Дуже багато для будівництва зробили місцеві спонсори, меценати, один з яких з'явився на світ саме на цьому місці, в медичному пункті. Коли громада вирішила будувати храм, розглядали два варіанта вибору ділянки, але зійшлися в результаті саме на цьому місці. І коли ковшем копнули землю, всі побачили, що в грунті виразно видно знак – хрест», – розповів отець Андрій.Громада зводила церкву своїми силами, самостійно знаходячи спонсорів робіт.

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