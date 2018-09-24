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У переможниці «Міс Україна 2018» відібрали корону

У переможниці «Міс Україна 2018» відібрали корону
Переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована і позбавлена звання за надання недостовірної інформації про свій сімейний стан і наявність дітей.

Про це повідомила на прес-конференції виконавчий директор організаційного комітету конкурсу Вікторія Кіосе, - передають Факти з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Журі Національного конкурсу краси Міс Україна 2018 30 вересня переобере переможницю конкурсу.

Кіосе зазначила, що згідно з правилами Міс Україна, серед інших вимог, учасниці не повинні мати шлюб у минулому і на момент проведення конкурсу, а також у них не повинно бути дітей.

Виконавчий директор оргкомітету додала, що аналогічні правила і на конкурсі Міс Світу, в якому бере участь переможниця українського конкурсу.

З’явилися чутки, що дівчина була заміжня, при цьому не виключена і наявність дитини.


В інтернеті пишуть, що вона нібито була одружена з багатим і немолодим іноземцем.

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Теги: скандал, Міс Україна
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