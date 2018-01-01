Яким боком у проекті лишилася найбездарніша? - луцька співачка про скандал на «Танцях з зірками»

Галина Конах прокоментувала виліт Маші Єфросиніної з проекту "Танці з зірками".



Роздумами Галина поділилася на своїй сторінці у Facebook.



Так, волинська співачка обурилася, що дружина одіозного українського олігарха та кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко й досі знаходиться на проекті.



Допис Галини Конах подаємо без змін:



Коли мова йде про вокальне мистецтво - вважаю, що маю повне право висловлювати свою думку, ібо співачка я (раптом хто запам'ятував) й музикант за освітою та покликанням. Щодо танців, то оцінюю їх, винятково, як глядач, з позиції "подобається - не подобається".



Так склалися зірки: вчора споглядала виступи на паркеті українських (і не тільки) старс й, по завершенню ефіру, лишилася з двоякими відчуттями. З одного боку, і знаю, що шоу, і знаю, що режисура, і знаю, що не варто сприймати усе побачене за чисту монету, з іншого ж - спрацював рефлекс, по типу, але справжній талант й неймовірну працьовитість таки варто демонструвати, хіба не так?



Для тих, хто бачив фінал п'ятого ефіру, буде легше зрозуміти, про що я. Власне, шоу (і це все ж найголовніше слово-месидж у даному дописі) залишила #МашаЄфросініна. Сказати, що являюся її ярою фанаткою й завзято відстежую творче повсякдення - радше ні, чим так. Та треба бути зовсім сліпим, аби не помітити її колосальну роботу над собою. Що б хто не казав - Маша професіонал, перфекціоніст у всьому. Мені близька така життєва позиція й я захоплююсь особистостями, котрі не пасують перед новими викликами!



А ось тепер моє коронне "ватафак": яким боком у проекті лишилася найбездарніша "танцівниця", по сумісництву "дружина олігарха" ? Тому що дружина олігарха, чи тому, що... дружина олігарха? - риторично, але вкотре ображає. По принципу, у кого бабки, той і "танцює" ("співає", "веде" і тд.) у нас побудований увесь шоу-бізнес й медійний світ?



Думаєте, заздрю? Як би не так - ночами не сплю! Куди мені до них - безіменних, по суті, осіб, натренерованих мавп, котрих нам, ледве не щодень, нав'язують як "професіоналів"! Хіба у мене (нас) є шанс зайняти своє законне професійне місце завдяки таланту й працелюбності, а не впливу сумнівнозароблених статків, безапеляційних зв'язків й "рішалівства" на усіх рівнях сьогоднішнього суспільства? (Не напружуйтеся, це теж риторичне.)



Пригнічує той факт, що дійсно класні, без перебільшення, люди (на прикладі навіть даного шоу) лишилися у позакадровій пітьмі:

#LAUD - Вокаліст з великої літери,

#ВіраКекелія, #МартаАдамчак - дівчата неймовірного таланту, співаючі кожною фіброю своїх душ,

оркестр проекту - взірцеві музиканти,

постановники номерів, декоратор, стилісти, а

ведучий, так званого, "балкону" , #ВолодимирОстапчук? За своїм професіоналізмом на голів з десять вище Юрія Горбунова (останній, в свою чергу, ніби знущаючись, з ефіру в ефір мантрично повторює слово "рЄпЄтІцИя" - складається враження, що навмисне).



Самодурство - біч сьогоднішнього шоу-бізу. Ті, хто дійсно прагне творити, змушені обирати між "грати за правилами", або "АтАйдІтЄ в стАронку".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська співачкапрокоментувала вилітз проекту "Танці з зірками".Роздумами Галина поділилася на своїй сторінці у Facebook.Так, волинська співачка обурилася, що дружина одіозного українського олігарха та кума Путінай досі знаходиться на проекті.Допис Галини Конах подаємо без змін:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію