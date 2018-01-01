У «Промені» відбудеться Octoberfest у George’s Club*
Сьогодні, 16:53
Боулінг-більярд клуб «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» 5 жовтня з 21:00 святкуватиме Octoberfest!
Запальна музика, смачне пиво, розіграші та подарунки. А тим часом зараз на соціальній сторінці «George's Club» проводиться розіграш, де даруватиме ящик пива «Kronenbourg 1664».
А вже зараз у боулінг-більярд клубі діє суперпропозиція: кожні 2 келихи пива «Kronenbourg 1664» за суперціною️ – 59 грн.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
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Запальна музика, смачне пиво, розіграші та подарунки. А тим часом зараз на соціальній сторінці «George's Club» проводиться розіграш, де даруватиме ящик пива «Kronenbourg 1664».
А вже зараз у боулінг-більярд клубі діє суперпропозиція: кожні 2 келихи пива «Kronenbourg 1664» за суперціною️ – 59 грн.
Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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