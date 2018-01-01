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У «Промені» відбудеться Octoberfest у George’s Club*

У «Промені» відбудеться Octoberfest у George’s Club*
Боулінг-більярд клуб «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» 5 жовтня з 21:00 святкуватиме Octoberfest!

Запальна музика, смачне пиво, розіграші та подарунки. А тим часом зараз на соціальній сторінці «George's Club» проводиться розіграш, де даруватиме ящик пива «Kronenbourg 1664».

А вже зараз у боулінг-більярд клубі діє суперпропозиція: кожні 2 келихи пива «Kronenbourg 1664» за суперціною️ – 59 грн.

Детальніша інформація: +380 (66) 755 07 57.
У «Промені» відбудеться Octoberfest у George’s Club*

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Теги: РЦ «Промінь»
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