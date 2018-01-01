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На луцькому кладовищі – бур'яни в ріст людини

На луцькому кладовищі – бур'яни в ріст людини
У Луцьку нарікають на неналежний стан кладовища у селі Гаразджа.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Олена Приступа.

"Перебуваючи днями на міському кладовищі, жахнулась від стану старої його частини (та що понад трасою), на якій є закинуті могили. Вони поросли бур'янами в ріст людини. Вже вкотре я стикаюсь там з людиною, який явно немає постійного місця проживання, бо тиняється між могилами. Чесно кажучи відчуття моторошні. Зрозуміло, що прибирати ці могилки повинні близькі люди, але принаймі викосити те, що поросло - під силу підприємству, яке обслуговує кладовище. Прошу міську владу звернути увагу керівнику підприємства та посприяти приведенню міського кладовища до належного стану", - йдеться у повідомленні.

Фото ілюстративне

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Теги: кладовище, цвинтар, благоустрій
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