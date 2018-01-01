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На Волині – нові призначення у прокуратурі

На Волині – нові призначення у прокуратурі
Першим заступником прокурора Волинської області 24 вересня призначили Цюприка Ігоря Володимирович.

Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.

Нагадаємо, що нещодавно новим заступником прокурора Волинської області 20 вересня призначили Володимира Хвищука.



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Теги: призначення, прокуратура, Волинь
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