На Волині – нові призначення у прокуратурі
Сьогодні, 16:56
Першим заступником прокурора Волинської області 24 вересня призначили Цюприка Ігоря Володимирович.
Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.
Нагадаємо, що нещодавно новим заступником прокурора Волинської області 20 вересня призначили Володимира Хвищука.
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Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.
Нагадаємо, що нещодавно новим заступником прокурора Волинської області 20 вересня призначили Володимира Хвищука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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