На Волині – нові призначення у прокуратурі

Цюприка Ігоря Володимирович.



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Нагадаємо, що нещодавно новим заступником прокурора Волинської області Володимира Хвищука.







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