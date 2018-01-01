У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 17:02
У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола зіткнулися два автомобілі.
Зіткнулися сірий Hyundai та чорний Volkswagen Transporter.
Нагадаємо, 7 вересня на цьому перехресті розпочали встановлення світлофору.
На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Водії розійшлись за європротоколом.
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Зіткнулися сірий Hyundai та чорний Volkswagen Transporter.
Нагадаємо, 7 вересня на цьому перехресті розпочали встановлення світлофору.
На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Водії розійшлись за європротоколом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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