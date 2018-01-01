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У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола зіткнулися два автомобілі.

Зіткнулися сірий Hyundai та чорний Volkswagen Transporter.

Нагадаємо, 7 вересня на цьому перехресті розпочали встановлення світлофору.

На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Водії розійшлись за європротоколом.

У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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