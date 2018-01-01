У Луцьку зіткнулися два авто. ФОТО





Зіткнулися сірий Hyundai та чорний Volkswagen Transporter.



Нагадаємо, 7 вересня на цьому перехресті розпочали встановлення світлофору.



На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



Водії розійшлись за європротоколом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола зіткнулися два автомобілі.Зіткнулися сірий Hyundai та чорний Volkswagen Transporter.Нагадаємо,На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.Водії розійшлись за європротоколом.

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