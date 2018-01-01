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На Волині представили нових заступників прокурора області

На Волині представили нових заступників прокурора області
Прокурор Волині Віктор Швидкий представив новопризначених заступників прокурора області.

Так, сьогодні, 24 вересня, представили першого заступника прокурора області Ігоря Цюприка та заступників прокурора області Володимира Хвищука і Олександра Воробія, призначених на ці посади наказами Генерального прокурора України Юрія Луценка, - інформує прес-служба прокуратури області.


Довідково:

Цюприк Ігор Володимирович народився на Рівненщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України, із 2002 по 2015 рік служив в органах внутрішніх справ МВС України. В органах прокуратури – із червня 2016 року. До призначення на посаду першого заступника прокурора Волинської області обіймав посаду заступника прокурора Луганської області.

Хвищук Володимир Олександрович – народився у місті Луцьку, вищу освіту здобув у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки. В органах прокуратури – із 2002 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області. До призначення на посаду заступника прокурора працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.

Воробій Олександр Павлович – народився в селищі Іваничі на Волині. Вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства. В органах прокуратури – з 2003 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області. До призначення на посаду заступника прокурора працював начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.




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Теги: прокуратура, Волинь
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