На Волині представили нових заступників прокурора області

Віктор Швидкий представив новопризначених заступників прокурора області.



Так, сьогодні, 24 вересня, представили Володимира Хвищука і Олександра Воробія, призначених на ці посади наказами Генерального прокурора України Юрія Луценка, - інформує прес-служба прокуратури області.





Довідково:



Цюприк Ігор Володимирович народився на Рівненщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України, із 2002 по 2015 рік служив в органах внутрішніх справ МВС України. В органах прокуратури – із червня 2016 року. До призначення на посаду першого заступника прокурора Волинської області обіймав посаду заступника прокурора Луганської області.



Хвищук Володимир Олександрович – народився у місті Луцьку, вищу освіту здобув у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки. В органах прокуратури – із 2002 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області. До призначення на посаду заступника прокурора працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.



Воробій Олександр Павлович – народився в селищі Іваничі на Волині. Вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства. В органах прокуратури – з 2003 року. Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області. До призначення на посаду заступника прокурора працював начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.









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