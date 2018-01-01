Луцьких посадовців судитимуть за підроблення документів

Луцьких посадовців судитимуть за службове підроблення.Волинські прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення посадовцями одного з департаментів Луцької міської ради службового підроблення, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Виявилося, що директор цього Департаменту, вступивши у змову зі своїм заступником, домовилися надати переваги одному із господарських товариств у виконанні ним поточного ремонту трьох вулиць в обласному центрі Волині.В порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» посадовці підписали відповідні господарські угоди, чим узаконили придбання товарів, робіт і послуг ТзОВ «Луцька ДПМК» ще до моменту проведення процедури закупівлі.З дозволу та відому посадовців міської ради товариство упродовж червня-липня 2017 року виконало ремонтні роботи, які на той час вже були включені міськрадою до публічних закупівель, ще до оголошення результатів проведення торгів.Після завершення робіт, аби легалізувати проведення із підприємством розрахунків за рахунок бюджетних коштів, наприкінці липня 2017 року, за результатами «проведення торгів», на підставі протоколів розгляду тендерних пропозицій переможцем визнали саме те господарське товариство, яке і проводило роботи.Після цього посадовці склали, засвідчили та подали до органу Держказначейства для проведення розрахунків фіктивні документи щодо виконання будівельних робіт і їх прийняття, начебто після проведення процедури закупівель.Керівника департаменту обвинувачують у службовому підробленні (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України), його заступника – у пособництві в службовому підробленні (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.Зауважимо, що директора господарського товариства, який проводив у такий спосіб будівельні роботи, Луцький міськрайонний суд засудив до штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, установах чи організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на один рік.Зауважимо, що ремонтом доріг Луцька займається Департамент житлово-комунального господарства, начальником якого є