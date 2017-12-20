В Одесі на даху потяга загинула дитина
Сьогодні, 17:56
На станції під Одесою на даху поїзда загинув 11-річний хлопчик.
Про це в понеділок, 24 вересня, - повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Зазначається, що на даху поїзда, який збирався рушити, було троє хлопчиків.
"Двоє з них встигли зістрибнути з поїзда, проте одну дитину вдарило електрострумом. Уже після прибуття поїзда на станцію Одеса-Порт тіло хлопчика виявив черговий по переїзду. Загиблому було 11 років", - йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці також повідомили, що з початку 2018 року травми на залізниці отримали 433 сторонніх особи, у тому числі 256 - зі смертельним результатом. За відповідний період 2017 року були травмовані 404 сторонніх особи, з них 260 - загинули.
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Про це в понеділок, 24 вересня, - повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Зазначається, що на даху поїзда, який збирався рушити, було троє хлопчиків.
"Двоє з них встигли зістрибнути з поїзда, проте одну дитину вдарило електрострумом. Уже після прибуття поїзда на станцію Одеса-Порт тіло хлопчика виявив черговий по переїзду. Загиблому було 11 років", - йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці також повідомили, що з початку 2018 року травми на залізниці отримали 433 сторонніх особи, у тому числі 256 - зі смертельним результатом. За відповідний період 2017 року були травмовані 404 сторонніх особи, з них 260 - загинули.
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