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В Одесі на даху потяга загинула дитина

В Одесі на даху потяга загинула дитина
На станції під Одесою на даху поїзда загинув 11-річний хлопчик.

Про це в понеділок, 24 вересня, - повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Зазначається, що на даху поїзда, який збирався рушити, було троє хлопчиків.

"Двоє з них встигли зістрибнути з поїзда, проте одну дитину вдарило електрострумом. Уже після прибуття поїзда на станцію Одеса-Порт тіло хлопчика виявив черговий по переїзду. Загиблому було 11 років", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці також повідомили, що з початку 2018 року травми на залізниці отримали 433 сторонніх особи, у тому числі 256 - зі смертельним результатом. За відповідний період 2017 року були травмовані 404 сторонніх особи, з них 260 - загинули.


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Теги: потяг, Одеса
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