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Лучанці обстріляли балкон: деталі. ВІДЕО

Лучанці обстріляли балкон: деталі. ВІДЕО
Балкон лучанки Інни Столярчук став жертвою обстрілу.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Інна розповідає, що у її сусідів вікна не пошкодженні. З 21 на 22 вересня мешканці Луцька Інні Столярчук прострелили вікна на балконі.

Жінка живе на вулиці Чорновола, її квартира розташована на 6-му поверсі. Лучанка звернулася до поліції.

Що один мешканець будинку Василь Шляхтич розповів, що о 12 годині з вулиці було чутно щось схоже на салюти.

Інна Столярчук припускає, що постріли були із пневматичної зброї із сторони розважального комплексу.

Детальніше - у сюжеті.



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Теги: балкон, обстріл
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