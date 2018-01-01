Лучанці обстріляли балкон: деталі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:14
Балкон лучанки Інни Столярчук став жертвою обстрілу.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Інна розповідає, що у її сусідів вікна не пошкодженні. З 21 на 22 вересня мешканці Луцька Інні Столярчук прострелили вікна на балконі.
Жінка живе на вулиці Чорновола, її квартира розташована на 6-му поверсі. Лучанка звернулася до поліції.
Що один мешканець будинку Василь Шляхтич розповів, що о 12 годині з вулиці було чутно щось схоже на салюти.
Інна Столярчук припускає, що постріли були із пневматичної зброї із сторони розважального комплексу.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Інна розповідає, що у її сусідів вікна не пошкодженні. З 21 на 22 вересня мешканці Луцька Інні Столярчук прострелили вікна на балконі.
Жінка живе на вулиці Чорновола, її квартира розташована на 6-му поверсі. Лучанка звернулася до поліції.
Що один мешканець будинку Василь Шляхтич розповів, що о 12 годині з вулиці було чутно щось схоже на салюти.
Інна Столярчук припускає, що постріли були із пневматичної зброї із сторони розважального комплексу.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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