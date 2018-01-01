Лучанці обстріляли балкон: деталі. ВІДЕО

Інни Столярчук став жертвою обстрілу.



Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Інна розповідає, що у її сусідів вікна не пошкодженні. З 21 на 22 вересня



Жінка живе на вулиці Чорновола, її квартира розташована на 6-му поверсі. Лучанка звернулася до поліції.



Що один мешканець будинку Василь Шляхтич розповів, що о 12 годині з вулиці було чутно щось схоже на салюти.



Інна Столярчук припускає, що постріли були із пневматичної зброї із сторони розважального комплексу.



Детальніше - у сюжеті.







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