Лучан кличуть на концерт «VIP Тернопіль»





Коміки виступлять 5 листопада о 18:00, - повідомили організатори.



До міста завітає одна з найкращих гумористичних команд України, неодноразові переможці "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів "Ліги сміху", переможці Літнього кубку "Ліги Сміху 2016" у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою", серіалу «Готель Галіція» - команда VIP Тернопіль із власним камеді шоу.



"Дві години сміху та прекрасний настій на довгий час -гарантовано!" - йдеться у повідомленні.







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