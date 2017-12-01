Лучан кличуть на концерт «VIP Тернопіль»
Сьогодні, 19:10
Концерт VIP Тернопіль Comedy шоу в Луцьку відбудеться у волинському драмтеатрі.
Коміки виступлять 5 листопада о 18:00, - повідомили організатори.
До міста завітає одна з найкращих гумористичних команд України, неодноразові переможці "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів "Ліги сміху", переможці Літнього кубку "Ліги Сміху 2016" у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою", серіалу «Готель Галіція» - команда VIP Тернопіль із власним камеді шоу.
"Дві години сміху та прекрасний настій на довгий час -гарантовано!" - йдеться у повідомленні.
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Коміки виступлять 5 листопада о 18:00, - повідомили організатори.
До міста завітає одна з найкращих гумористичних команд України, неодноразові переможці "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів "Ліги сміху", переможці Літнього кубку "Ліги Сміху 2016" у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою", серіалу «Готель Галіція» - команда VIP Тернопіль із власним камеді шоу.
"Дві години сміху та прекрасний настій на довгий час -гарантовано!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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