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У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію

У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки негода зіпсувала світлову декорацію на алеї парасольок.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Обірвану ілюмінацію виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які здійснювали чергування", - йдеться у повідомленні.

Про цей факт вони відразу повідомили представників КП «Парки та сквери».

У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію

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Теги: негода, дощ, злива
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