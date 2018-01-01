У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію
Сьогодні, 19:21
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки негода зіпсувала світлову декорацію на алеї парасольок.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Обірвану ілюмінацію виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які здійснювали чергування", - йдеться у повідомленні.
Про цей факт вони відразу повідомили представників КП «Парки та сквери».
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Обірвану ілюмінацію виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які здійснювали чергування", - йдеться у повідомленні.
Про цей факт вони відразу повідомили представників КП «Парки та сквери».
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