У луцькому парку вітер зірвав ілюмінацію





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



"Обірвану ілюмінацію виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які здійснювали чергування", - йдеться у повідомленні.



Про цей факт вони відразу повідомили представників КП «Парки та сквери».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки негода зіпсувала світлову декорацію на алеї парасольок.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Обірвану ілюмінацію виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які здійснювали чергування", - йдеться у повідомленні.Про цей факт вони відразу повідомили представників КП «Парки та сквери».

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