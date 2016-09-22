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У Карпатах випав перший сніг. ФОТО

У Карпатах випав перший сніг. ФОТО
Пообіді 24 вересня у високогір’ї Карпат почало сніжити.

Про це звітують у працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван (2028 м над рівнем моря) інформує Галка.

“Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє сніжило в Карпатах влітку – 23 червня.

У Карпатах випав перший сніг. ФОТО

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Теги: сніг, Карпати, погода
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