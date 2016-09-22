У Карпатах випав перший сніг. ФОТО





Про це звітують у працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван (2028 м над рівнем моря) інформує



“Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С”, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, востаннє сніжило в Карпатах влітку – 23 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пообіді 24 вересня у високогір’ї Карпат почало сніжити.Про це звітують у працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван (2028 м над рівнем моря) інформує Галка “Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С”, – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, востаннє сніжило в Карпатах влітку – 23 червня.

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