У Карпатах випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 19:43
Пообіді 24 вересня у високогір’ї Карпат почало сніжити.
Про це звітують у працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван (2028 м над рівнем моря) інформує Галка.
“Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, востаннє сніжило в Карпатах влітку – 23 червня.
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Про це звітують у працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що на горі Піп Іван (2028 м над рівнем моря) інформує Галка.
“Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, востаннє сніжило в Карпатах влітку – 23 червня.
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