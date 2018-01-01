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Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 25 вересня

Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 25 вересня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

За даними sinoptik.ua, максимальна температура повітря цього дня сягне позначки +11°, а вночі - лише +6°.

Народний прогноз погоди: 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома (Артамона), єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

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Теги: погода, прогноз
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