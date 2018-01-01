Юна художниця дебютувала із виставкою в Луцьку. ВІДЕО

Марія Нітовська за участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах має в домашньому архіві 45 нагород.



Проте найбільше дівчина полюбляє малювати, - повідомляє



Учениця 4-го класу Луцької художньої школи Марія Нітовська дебютувала з власною виставкою робіт. Дівчина малює в різних стилях, техніках та барвистих кольорах.



Марія Нітовська родом із Рівного, однак 5 років тому переїхала жити з родиною до Луцька. Хист до малювання мала ще змалку. Та й до інших наук теж ставилась дуже відповідально, була відмінницею та брала участь у багатьох олімпіадах та конкурсах, за що має в домашньому архіві вже 45 нагород.



Рідні Марії всіляко підтримують школярку. Зовсім нещодавно дівчину знайомили з мистецтвом Пікасо. Відвідувала Марія іспанські та французькі музеї, а все задля того, аби більше та глибше розуміти мистецтво.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанказа участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах має в домашньому архіві 45 нагород.Проте найбільше дівчина полюбляє малювати, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфери ТВ.Учениця 4-го класу Луцької художньої школи Марія Нітовська дебютувала з власною виставкою робіт. Дівчина малює в різних стилях, техніках та барвистих кольорах.Марія Нітовська родом із Рівного, однак 5 років тому переїхала жити з родиною до Луцька. Хист до малювання мала ще змалку. Та й до інших наук теж ставилась дуже відповідально, була відмінницею та брала участь у багатьох олімпіадах та конкурсах, за що має в домашньому архіві вже 45 нагород.Рідні Марії всіляко підтримують школярку. Зовсім нещодавно дівчину знайомили з мистецтвом Пікасо. Відвідувала Марія іспанські та французькі музеї, а все задля того, аби більше та глибше розуміти мистецтво.

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