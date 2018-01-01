Муніципали спіймали лучанина, який перетворював вулицю на звалище

Чоловіка, який створював сміттєзвалище на вулиці Ковельській у Луцьку, сьогодні, 24 вересня, виявили муніципали під час чергування.Він вивозив гілля з власного двору на територію загального користування, чим порушив «Правила благоустрою міста Луцька», - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Faceboook.Чоловік вважав, що простіше вивезти сміття до сусідських будинків.Муніципали склали на порушника адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тепер йому доведеться сплатити штраф.