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Муніципали спіймали лучанина, який перетворював вулицю на звалище

Муніципали спіймали лучанина, який перетворював вулицю на звалище
Чоловіка, який створював сміттєзвалище на вулиці Ковельській у Луцьку, сьогодні, 24 вересня, виявили муніципали під час чергування.

Він вивозив гілля з власного двору на територію загального користування, чим порушив «Правила благоустрою міста Луцька», - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Faceboook.

Чоловік вважав, що простіше вивезти сміття до сусідських будинків.

Муніципали склали на порушника адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тепер йому доведеться сплатити штраф.

Муніципали спіймали лучанина, який перетворював вулицю на звалище
Муніципали спіймали лучанина, який перетворював вулицю на звалище

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Теги: сміття, Луцьк
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