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На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
У селі Котуш Камінь-Каширського району спалахнула господарська будівля зі шлакоблоків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу сьогодні, 24 вересня, о 15:36.

Працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.

Причина пожежі встановлюється.

На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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