На Волині горіла господарська споруда. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу сьогодні, 24 вересня, о 15:36.



Працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Котуш Камінь-Каширського району спалахнула господарська будівля зі шлакоблоків.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу сьогодні, 24 вересня, о 15:36.Працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.Причина пожежі встановлюється.

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