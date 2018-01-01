На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 21:42
У селі Котуш Камінь-Каширського району спалахнула господарська будівля зі шлакоблоків.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу сьогодні, 24 вересня, о 15:36.
Працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу сьогодні, 24 вересня, о 15:36.
Працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.
Причина пожежі встановлюється.
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