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У луцьких медзакладах не вистачає медсестер

У луцьких медзакладах не вистачає медсестер
У луцьких закладах охорони здоров’я наростає проблеми браку медичних сестер.

Про це в інтерв’ю виданню Конкурент заявив начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Микола Якимчук.

За словами чиновника, нині в Луцьку майже всі посади сімейних лікарів укомплектовані.

«Дещо гірша ситуація з лікарями-педіатрами, але я так думаю, що все буде нормально. Проблема наростає щодо медичних сестер. Однак ця проблема є не лише в нас, а й в Україні в цілому», - зазначив він.

Якимчук також окреслив причини нинішньої ситуації.

«Тому що виїжджають, шукають більш оплачувану роботу. Я нещодавно був з візитом в колег у Польщі, це Бартошицьке староство (Варминсько-Мазурське воєводство), де є дві українські школи і багато громадян Польщі – це українці, яких під час «Вісли» (Операція «Вісла» – депортація українців з їхніх етнічних територій – Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини – на території у західній та північній частині польської держави, – К.). Там теж є проблема з лікарями, медсестрами. Їхні лікарі виїздять за кордон в Швецію, Німеччину. Польський колега розповів, що анестезіолог з їхньої лікарні знайшов роботу в ОАЕ і літаком з Варшави літає раз на тиждень туди, де за одну зміну отримує, як за місяць роботи в лікарні Польщі», - додав він.

Якимчук також пригадав: «В нас були проблеми на початку навчального року, коли у відділені, яке обслуговує медичні пункти шкіл, звільнилися п'ять медсестер. Однак аби терміново вирішити ситуацію, одразу ж розробили графік чергувань, дали надбавки до зарплат. Щодо лікарів, особливо тих, хто знає мову, то вони теж шукають де кращі умови. Нам потрібно на державному та регіональному рівні робити якісь стимули, щоб затримати наших лікарів. В Польщі так громади і роблять».


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Теги: медицина, Волинь
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