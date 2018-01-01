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Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО

Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Віковий дуб, що росте у Воротнівському лісництві перед центральною адмінбудівлею Лісівничого молодіжного центру, цієї осені рясно вродив жолуді.

Зважаючи на те, що на Волині діє програма збереження і нарощування площі дібров – однієї з найголовніших порід лісів області, лісівники роблять усе, щоб не пропав жоден жолудь. Тим більше, якщо це насіння такого могутнього дерева віком у двісті років, - повідомили у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

На допомогу у цій справі лісівникам завжди приходять школярі. Усі діти, які приїздять у Воротнів на екскурсії, приходять на заняття у лісівничі школи, охоче долучаються до збору жолудів.

Днями на території Лісівничого молодіжного центру збирали жолудь учні 4-А та 4-Б класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Рованці Луцького району.

«Під цими дубами вже збирали жолуді учні й педагоги багатьох шкіл, зокрема, й комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на чолі з директором Нілою Василівною Карюк», – розповідає керівник ЛМЦ Валентина Юхимчук.

Загалом вже заготували близько 200 кг.

Жолуді з Лісівничого молодіжного центру лісівники передадуть на збереження у банк насіння ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Звідти вони потраплять на насіннєві плантації, де з них виростять сіянці, якими навесні заліснюватимуть площі.

До речі, якщо висіяти таку кількість жолудів і всі вони дадуть гарні сходи, вийде ліс у кілька гектарів.

Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО

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Теги: діти, Волинь
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