Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО

Віковий дуб, що росте у Воротнівському лісництві перед центральною адмінбудівлею Лісівничого молодіжного центру, цієї осені рясно вродив жолуді.Зважаючи на те, що на Волині діє програма збереження і нарощування площі дібров – однієї з найголовніших порід лісів області, лісівники роблять усе, щоб не пропав жоден жолудь. Тим більше, якщо це насіння такого могутнього дерева віком у двісті років, - повідомили у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.На допомогу у цій справі лісівникам завжди приходять школярі. Усі діти, які приїздять у Воротнів на екскурсії, приходять на заняття у лісівничі школи, охоче долучаються до збору жолудів.Днями на території Лісівничого молодіжного центру збирали жолудь учні 4-А та 4-Б класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Рованці Луцького району.«Під цими дубами вже збирали жолуді учні й педагоги багатьох шкіл, зокрема, й комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на чолі з директором Нілою Василівною Карюк», – розповідає керівник ЛМЦЗагалом вже заготували близько 200 кг.Жолуді з Лісівничого молодіжного центру лісівники передадуть на збереження у банк насіння ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Звідти вони потраплять на насіннєві плантації, де з них виростять сіянці, якими навесні заліснюватимуть площі.До речі, якщо висіяти таку кількість жолудів і всі вони дадуть гарні сходи, вийде ліс у кілька гектарів.