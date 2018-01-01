Дітлахи на Волині заготовляють жолуді древнього дуба. ФОТО
24 вересень, 22:29
Віковий дуб, що росте у Воротнівському лісництві перед центральною адмінбудівлею Лісівничого молодіжного центру, цієї осені рясно вродив жолуді.
Зважаючи на те, що на Волині діє програма збереження і нарощування площі дібров – однієї з найголовніших порід лісів області, лісівники роблять усе, щоб не пропав жоден жолудь. Тим більше, якщо це насіння такого могутнього дерева віком у двісті років, - повідомили у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
На допомогу у цій справі лісівникам завжди приходять школярі. Усі діти, які приїздять у Воротнів на екскурсії, приходять на заняття у лісівничі школи, охоче долучаються до збору жолудів.
Днями на території Лісівничого молодіжного центру збирали жолудь учні 4-А та 4-Б класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Рованці Луцького району.
«Під цими дубами вже збирали жолуді учні й педагоги багатьох шкіл, зокрема, й комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на чолі з директором Нілою Василівною Карюк», – розповідає керівник ЛМЦ Валентина Юхимчук.
Загалом вже заготували близько 200 кг.
Жолуді з Лісівничого молодіжного центру лісівники передадуть на збереження у банк насіння ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Звідти вони потраплять на насіннєві плантації, де з них виростять сіянці, якими навесні заліснюватимуть площі.
До речі, якщо висіяти таку кількість жолудів і всі вони дадуть гарні сходи, вийде ліс у кілька гектарів.
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Зважаючи на те, що на Волині діє програма збереження і нарощування площі дібров – однієї з найголовніших порід лісів області, лісівники роблять усе, щоб не пропав жоден жолудь. Тим більше, якщо це насіння такого могутнього дерева віком у двісті років, - повідомили у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
На допомогу у цій справі лісівникам завжди приходять школярі. Усі діти, які приїздять у Воротнів на екскурсії, приходять на заняття у лісівничі школи, охоче долучаються до збору жолудів.
Днями на території Лісівничого молодіжного центру збирали жолудь учні 4-А та 4-Б класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Рованці Луцького району.
«Під цими дубами вже збирали жолуді учні й педагоги багатьох шкіл, зокрема, й комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на чолі з директором Нілою Василівною Карюк», – розповідає керівник ЛМЦ Валентина Юхимчук.
Загалом вже заготували близько 200 кг.
Жолуді з Лісівничого молодіжного центру лісівники передадуть на збереження у банк насіння ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Звідти вони потраплять на насіннєві плантації, де з них виростять сіянці, якими навесні заліснюватимуть площі.
До речі, якщо висіяти таку кількість жолудів і всі вони дадуть гарні сходи, вийде ліс у кілька гектарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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