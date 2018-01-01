Комунальники пояснили, чому Луцьк залишився без води. ВІДЕО
Сьогодні, 05:49
Вранці 24 вересня у більшості лучан не було води. У «Луцькводоканалі» кажуть, що все через негоду.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Вітер пошкодив лінії електропередач, що живлять помпи водозаборів.
Головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк розповів: «Близько 08.30 зникола напруга на майданчику дубнівського водозабору. Автоматично були відключені артсвердловини»
У більшості мікрорайонів міста водопостачання відновили ще до обіду, але комунальники продовжують перевіряти ймовірні пошкодження.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Вітер пошкодив лінії електропередач, що живлять помпи водозаборів.
Головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк розповів: «Близько 08.30 зникола напруга на майданчику дубнівського водозабору. Автоматично були відключені артсвердловини»
У більшості мікрорайонів міста водопостачання відновили ще до обіду, але комунальники продовжують перевіряти ймовірні пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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