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Комунальники пояснили, чому Луцьк залишився без води. ВІДЕО

Комунальники пояснили, чому Луцьк залишився без води. ВІДЕО
Вранці 24 вересня у більшості лучан не було води. У «Луцькводоканалі» кажуть, що все через негоду.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Вітер пошкодив лінії електропередач, що живлять помпи водозаборів.

Головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк розповів: «Близько 08.30 зникола напруга на майданчику дубнівського водозабору. Автоматично були відключені артсвердловини»

У більшості мікрорайонів міста водопостачання відновили ще до обіду, але комунальники продовжують перевіряти ймовірні пошкодження.



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Теги: вода, Луцьк
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