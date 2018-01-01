Маленька волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 00:11
Маленькій Христинці Манько з містечка Локачі лікарі поставили невтішний діагноз – двобічна сенсоневральна глухота.
Про це пише Вісник і К.
«Вона не чує ні братиків, ні мами, ні тата…,а лише дивиться своїми маленькими оченятами і намагається щось зрозуміти. Для того щоб вона почала чути світ, нам необхідно якнайшвидше зібрати кошти на проведення кохлеарної імплантації. Вартість операції на одне вушко - 26000 євро. Для нашої сім’ї ця сума надто велика», – повідомила мама дівчинки Наталія Манько.
Зараз Христинка носить слухові апарати,але вони лише допомагають почути дуже голосні звуки.
«В нашій сім'ї троє діток (Денис 10 років, Роман 8 років і Христинка 6 місяців) з однаковим діагнозом. Хлопці прооперовані в 5,5 і 3,5 років. Різниця відчутна - чим старша дитина, тим складніше їй навчитись слухати, чути і розмовляти. Дуже багато залежить від того, наскільки швидко ми назбираємо гроші для проведення операції ,щоб Христинка почала чути і вчилася розмовляти», – пише Наталя Манько.
Усі небайдужі можуть переказувати гроші на картку мами: 5168 7573 4489 6362 (грн.), 5168 7573 5815 9137 (євро) – Манько Наталія Юріївна.
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Про це пише Вісник і К.
«Вона не чує ні братиків, ні мами, ні тата…,а лише дивиться своїми маленькими оченятами і намагається щось зрозуміти. Для того щоб вона почала чути світ, нам необхідно якнайшвидше зібрати кошти на проведення кохлеарної імплантації. Вартість операції на одне вушко - 26000 євро. Для нашої сім’ї ця сума надто велика», – повідомила мама дівчинки Наталія Манько.
Зараз Христинка носить слухові апарати,але вони лише допомагають почути дуже голосні звуки.
«В нашій сім'ї троє діток (Денис 10 років, Роман 8 років і Христинка 6 місяців) з однаковим діагнозом. Хлопці прооперовані в 5,5 і 3,5 років. Різниця відчутна - чим старша дитина, тим складніше їй навчитись слухати, чути і розмовляти. Дуже багато залежить від того, наскільки швидко ми назбираємо гроші для проведення операції ,щоб Христинка почала чути і вчилася розмовляти», – пише Наталя Манько.
Усі небайдужі можуть переказувати гроші на картку мами: 5168 7573 4489 6362 (грн.), 5168 7573 5815 9137 (євро) – Манько Наталія Юріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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