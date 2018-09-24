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Люди бояться, що в Луцьку обвалиться 5-поверхівка. ФОТО

Люди бояться, що в Луцьку обвалиться 5-поверхівка. ФОТО
У Луцьку по вулиці Степана Бандери, 14 руйнується п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомили мешканці 5-поверхівки, - передає «ВолиньUA».

Кілька років тому на стінах будинку почали з’являтися тріщини, і люди забили на сполох, бо бояться щоб у них не трапилась історія, як із будинком на Рівненській. Нагадаємо, що шість років житловий багатоквартирний будинок по вулиці Рівненській завалився. Тоді загинуло дві людини.


Як інформують мешканці будинку №14 по вулиці Степана Бандери, вони вже неодноразово звертались до міської влади, працівників ЖКГ та до засобів масової інформації, аби привернути до своїх осель увагу та примусити чиновників діяти.

На стіни, де появились тріщини, встановили маячки, але людей не проінформували, чого їм чекати.

У цій багатоповерхівці від сильних поривів вітру звалилась на землю дерев’яна балконна рама. На місце події прибули працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з інспекторами департаменту муніципальної варти Луцькради та провели демонтаж небезпечних констркцій аварійного балкону.


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Теги: будинок, Луцьк
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