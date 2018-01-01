У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або ж мають вроджені вади слуху.



Нині у санаторії перебувають 25 дітей з різних куточків України.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в санаторії для дітей з батьками «Дачне» реабілітуються діти після слухопротезування.Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або ж мають вроджені вади слуху.Нині у санаторії перебувають 25 дітей з різних куточків України.Подробиці – у відео.

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