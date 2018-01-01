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У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО

У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО
На Волині в санаторії для дітей з батьками «Дачне» реабілітуються діти після слухопротезування.

Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або ж мають вроджені вади слуху.

Нині у санаторії перебувають 25 дітей з різних куточків України.

Подробиці – у відео.



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Теги: діти, лікування, Волинь
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