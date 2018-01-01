У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО
Сьогодні, 05:04
На Волині в санаторії для дітей з батьками «Дачне» реабілітуються діти після слухопротезування.
Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або ж мають вроджені вади слуху.
Нині у санаторії перебувають 25 дітей з різних куточків України.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або ж мають вроджені вади слуху.
Нині у санаторії перебувають 25 дітей з різних куточків України.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському санаторії допомагають малечі із вадами слуху. ВІДЕО
Сьогодні, 05:04
В Україні подорожчає алкоголь: нові ціни
Сьогодні, 03:57
Стадіон із «підземкою»: як виник луцький «Авангард». ФОТО
Сьогодні, 02:39
Понад половина волинян обрали сімейного лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 02:10
Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15