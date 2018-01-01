Понад половина волинян обрали сімейного лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 02:10
Понад 50% населення Волинської області вже уклали договори з сімейними лікарями.
Про це під час ефіру на телеканалі UA: Волинь заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, - йдеться у повідомленні на сторінці телеканалу у Facebook.
За словами Ващенюка, кожне робоче місце сімейного лікаря обладнане комп'ютером та багатофункціональним пристроєм. 5 мільйонів гривень витрачено в рамках реалізації проекту Світового банку.
Він зазначив: «12 районів підписали угоди з НСЗУ і з 1 жовтня отримають нове фінансування. Керівник має право встановлювати рівень оплати праці, залежно від внеску працівника. Це - виклик усім нам, бо при тому, як лібералізується законодавство у наших сусідів, фахівці можуть просто поїхати за кордон».
«Електронна медична картка на Волині буде у наступному році. Не все залежить від нас, не виписані всі правила гри, яким умовам має відповідати інформаційна система. По первинці обіцяли, що у листопаді-грудні це буде і ми зможемо розвивати свій реєстр в повноцінну електронну картку», - додав Ващенюк.
Крім того, за словами керівника обласного управління охорони здоров’я понад 50% населення Волині вже уклали договори з сімейними лікарями.
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Про це під час ефіру на телеканалі UA: Волинь заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, - йдеться у повідомленні на сторінці телеканалу у Facebook.
За словами Ващенюка, кожне робоче місце сімейного лікаря обладнане комп'ютером та багатофункціональним пристроєм. 5 мільйонів гривень витрачено в рамках реалізації проекту Світового банку.
Він зазначив: «12 районів підписали угоди з НСЗУ і з 1 жовтня отримають нове фінансування. Керівник має право встановлювати рівень оплати праці, залежно від внеску працівника. Це - виклик усім нам, бо при тому, як лібералізується законодавство у наших сусідів, фахівці можуть просто поїхати за кордон».
«Електронна медична картка на Волині буде у наступному році. Не все залежить від нас, не виписані всі правила гри, яким умовам має відповідати інформаційна система. По первинці обіцяли, що у листопаді-грудні це буде і ми зможемо розвивати свій реєстр в повноцінну електронну картку», - додав Ващенюк.
Крім того, за словами керівника обласного управління охорони здоров’я понад 50% населення Волині вже уклали договори з сімейними лікарями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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