Стадіон із «підземкою»: як виник луцький «Авангард». ФОТО

Відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Як бачимо, сьогоднішня центральна трибуна – це кілька разів перебудована ще та, польська. Родзинка – підземний тунель, яким спортсмени виходили на змагання в ядро арени. На цьому фото тунел

Спроба в Луцьку Єжи Плавчика – польського стрибуна з жердиною і багатоборця, який на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Турині у 1934 році завоює бронзову нагороду. Приземлялися тоді просто у... пісок.

Упізнаєте? Це наш «Авангард» майже 85 років тому. Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року.